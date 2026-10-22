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फाइनल में शीतल के धैर्य की कड़ी परीक्षा हुई। वह 55-59 से पीछे चल रही थीं और दूसरे राउंड में केवल 26 अंक ही बना पाईं, जिससे उनका गोल्ड मेडल जीतने का सपना खतरे में पड़ गया था। हालांकि, 18 वर्षीय शीतल ने जोरदार वापसी की और लगातार दो बार परफेक्ट स्कोर (30 अंक) हासिल करके मुकाबले पर फिर से पकड़ बना ली और जीत अपने नाम की।इस जीत के साथ ही आइची-नागोया में शीतल का शानदार सफर पूरा हुआ। उन्होंने एक बार फिर साबित किया कि वह अंतरराष्ट्रीय पैरा-आर्चरी के शीर्ष खिलाड़ियों में क्यों गिनी जाती हैं। इससे पहले, क्वालिफिकेशन राउंड में उन्होंने 720 में से 704 अंक बनाकर विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की थी। उन्होंने मार्च में बैंकॉक में बनाए गए अपने ही 698 अंकों के एशियाई रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया।व्यक्तिगत गोल्ड मेडल के अलावा, शीतल ने मिक्स्ड टीम कंपाउंड इवेंट में भी सफलता हासिल की। उन्होंने तोमन कुमार के साथ मिलकर इंडोनेशिया को 151-148 से हराया। इससे पहले, इस भारतीय जोड़ी ने मिक्स्ड टीम क्वालिफिकेशन में 1402 अंकों के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाया था, जो पिछले 1400 अंकों के रिकॉर्ड से बेहतर था।इसके अलावा, शीतल ने पायल नाग के साथ मिलकर महिलाओं के कंपाउंड डबल्स में सिल्वर मेडल भी जीता। इस जोड़ी ने क्वालिफिकेशन राउंड में 1379 अंकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया और नए एशियाई तथा एशियन पैरा गेम्स रिकॉर्ड बनाए। नागोया में दो गोल्ड और एक सिल्वर मेडल जीतकर शीतल ने एशियन पैरा गेम्स 2023 की तरह ही इस बार भी कुल तीन मेडल अपने नाम किए हैं।