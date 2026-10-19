एशियन पैरा गेम्स 2026: शीतल देवी और तोमन कुमार ने रचा इतिहास, कंपाउंड मिक्स्ड टीम का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा

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भारतीय पैरा तीरंदाज शीतल देवी और तोमन कुमार ने एशियन पैरा गेम्स में कंपाउंड मिक्स्ड टीम रैंकिंग राउंड में 1402 अंक हासिल कर विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया।

विज्ञापन भारतीय पैरा तीरंदाज शीतल देवी और तोमन कुमार ने एशियन पैरा गेम्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए कंपाउंड मिक्स्ड टीम स्पर्धा का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया। दोनों भारतीय तीरंदाजों ने रैंकिंग राउंड में कुल 1402 अंक हासिल किए और शीतल देवी तथा राकेश कुमार के 1400 अंकों के पिछले विश्व रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। यह मुकाबला सोमवार को जापान के ओकाजाकी स्थित ओकाजाकी चुओ सोगो पार्क मल्टीपर्पस स्क्वायर में आयोजित किया गया। भारतीय जोड़ी का यह प्रदर्शन एशियन पैरा गेम्स का भी नया रिकॉर्ड बना। इससे पहले यह रिकॉर्ड चीन के नाम था, जिसने 2023 में हांगझोऊ में आयोजित एशियन पैरा गेम्स में 1382 अंक हासिल किए थे।

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शीतल और तोमन का दमदार प्रदर्शन

रैंकिंग राउंड में तोमन कुमार ने पुरुषों की कंपाउंड स्पर्धा में संभावित 720 में से 698 अंक हासिल किए, जबकि शीतल देवी ने महिलाओं के रैंकिंग राउंड में 704 अंक बनाकर अपनी शानदार फॉर्म का परिचय दिया। शीतल का 704 अंकों का स्कोर नया एशियाई रिकॉर्ड रहा और इसने विश्व रिकॉर्ड की भी बराबरी की। इस प्रदर्शन के साथ उन्होंने एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा साबित की। वहीं, तोमन ने 698 अंकों के अपने व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के दम पर पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड रैंकिंग में तीसरा स्थान हासिल किया।

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व्यक्तिगत स्पर्धाओं में भी भारतीय तीरंदाजों का जलवा

महिलाओं की व्यक्तिगत कंपाउंड रैंकिंग में शीतल देवी 704 अंकों के साथ शीर्ष स्थान पर रहीं। सिंगापुर की नूर सैयदा अलीम ने 683 अंक हासिल कर दूसरा स्थान प्राप्त किया, जबकि चीन की जुएकिंग जू 680 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहीं। पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड रैंकिंग में चीन के यिचेंग झांग ने 708 अंक हासिल कर एशियाई रिकॉर्ड बनाया। तोमन कुमार 698 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहे।

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