एशियन पैरा गेम्स: संदीप ने विश्व रिकॉर्ड के साथ जीता स्वर्ण, अजय कुमार को कांस्य; निमिषा-परमोद ने भी जीते रजत
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, आइची नागोया Published by: स्वप्निल शशांक Updated Fri, 23 Oct 2026 09:14 AM IST
सार
एशियन पैरा गेम्स 2026 में संदीप ने पुरुषों की 400 मीटर टी64 स्पर्धा में 52.28 सेकंड के विश्व रिकॉर्ड समय के साथ स्वर्ण पदक जीता। अजय कुमार ने कांस्य पदक अपने नाम किया। निमिषा चक्कुंगलपरंबिल ने लंबी कूद टी47 और परमोद बिजारनिया ने 1500 मीटर टी46 में रजत पदक जीते। प्रवीण शर्मा और अमीषा रावत चौथे स्थान पर रहे।
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विस्तार
एशियन पैरा गेम्स 2026 में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। शुक्रवार को पुरुषों की 400 मीटर टी64 स्पर्धा में संदीप ने विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता, जबकि हमवतन अजय कुमार ने कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके अलावा निमिषा चक्कुंगलपरंबिल ने महिला लंबी कूद टी47 और परमोद बिजारनिया ने पुरुष 1500 मीटर टी46 स्पर्धा में रजत पदक जीते। हालांकि, चक्का फेंक में प्रवीण शर्मा और गोला फेंक में अमीषा रावत चौथे स्थान पर रहे।
संदीप ने विश्व रिकॉर्ड के साथ जीता स्वर्ण, अजय को कांस्य
भारत के संदीप ने पुरुषों की 400 मीटर टी64 फाइनल में 52.28 सेकंड का समय निकालकर स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने इस प्रदर्शन के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाया। संदीप ने सत्र का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले सऊदी अरब के नूर अलसाना को 0.85 सेकंड से पीछे छोड़ा। नूर ने 53.13 सेकंड के समय के साथ रजत पदक जीता।
भारत के अजय कुमार ने भी इस स्पर्धा में पदक जीता। उन्होंने 53.61 सेकंड का समय निकालकर कांस्य पदक अपने नाम किया। उनका समय गेम्स रिकॉर्ड रहा। अजय फिनिश लाइन पर संदीप से 1.33 सेकंड पीछे रहे। संदीप का रिएक्शन टाइम 0.264 सेकंड था। संदीप और नूर टी44 वर्ग में आते हैं, जबकि अजय टी64 वर्ग के खिलाड़ी हैं। निचले अंगों से जुड़ी दिव्यांगता की इन दोनों श्रेणियों के खिलाड़ियों को अक्सर एक साथ दौड़ाया जाता है।
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निमिषा ने लंबी कूद में जीता रजत
भारत की निमिषा चक्कुंगलपरंबिल ने महिला लंबी कूद टी47 स्पर्धा में रजत पदक जीता। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रयास 5.37 मीटर का रहा। श्रीलंका की धनंजना विक्रमसिंघे ने 5.52 मीटर की छलांग लगाकर स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने गेम्स रिकॉर्ड भी बनाया और निमिषा से 15 सेंटीमीटर आगे रहीं। चीन की चेन जिन ने 5.17 मीटर की छलांग के साथ कांस्य पदक अपने नाम किया। इस तरह निमिषा ने लंबी कूद में भारत के पदकों की संख्या में एक और रजत जोड़ा।
परमोद बिजारनिया ने 1500 मीटर में जीता रजत
भारत के परमोद बिजारनिया ने पुरुषों की 1500 मीटर टी46 स्पर्धा में 4 मिनट 9.65 सेकंड का समय निकालकर रजत पदक जीता। श्रीलंका के पी. वाहुमपुरागे ने 4 मिनट 3.25 सेकंड के गेम्स रिकॉर्ड समय के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वह परमोद से 6.40 सेकंड आगे रहे। फिलीपींस के किंग जेम्स रेयेस ने 4 मिनट 13.81 सेकंड के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय के साथ कांस्य पदक जीता। परमोद ने बाकी खिलाड़ियों को पीछे रखते हुए दूसरा स्थान हासिल किया और भारत के खाते में एक और पदक जोड़ा।
प्रवीण और अमीषा चौथे स्थान पर रहे
भारत के प्रवीण शर्मा पुरुषों की चक्का फेंक एफ11 स्पर्धा में पदक जीतने से चूक गए। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रयास 30.64 मीटर का रहा और वह चौथे स्थान पर रहे। इस स्पर्धा में ईरान के खिलाड़ियों ने तीनों पदक जीतकर क्लीन स्वीप किया। वहीं, अमीषा रावत महिला गोला फेंक एफ46 फाइनल में चौथे स्थान पर रहीं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रयास 11.16 मीटर का रहा। इस तरह दोनों भारतीय खिलाड़ी पदक से चूक गए।
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संदीप ने विश्व रिकॉर्ड के साथ जीता स्वर्ण, अजय को कांस्य
भारत के संदीप ने पुरुषों की 400 मीटर टी64 फाइनल में 52.28 सेकंड का समय निकालकर स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने इस प्रदर्शन के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाया। संदीप ने सत्र का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले सऊदी अरब के नूर अलसाना को 0.85 सेकंड से पीछे छोड़ा। नूर ने 53.13 सेकंड के समय के साथ रजत पदक जीता।
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भारत के अजय कुमार ने भी इस स्पर्धा में पदक जीता। उन्होंने 53.61 सेकंड का समय निकालकर कांस्य पदक अपने नाम किया। उनका समय गेम्स रिकॉर्ड रहा। अजय फिनिश लाइन पर संदीप से 1.33 सेकंड पीछे रहे। संदीप का रिएक्शन टाइम 0.264 सेकंड था। संदीप और नूर टी44 वर्ग में आते हैं, जबकि अजय टी64 वर्ग के खिलाड़ी हैं। निचले अंगों से जुड़ी दिव्यांगता की इन दोनों श्रेणियों के खिलाड़ियों को अक्सर एक साथ दौड़ाया जाता है।
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निमिषा ने लंबी कूद में जीता रजत
भारत की निमिषा चक्कुंगलपरंबिल ने महिला लंबी कूद टी47 स्पर्धा में रजत पदक जीता। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रयास 5.37 मीटर का रहा। श्रीलंका की धनंजना विक्रमसिंघे ने 5.52 मीटर की छलांग लगाकर स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने गेम्स रिकॉर्ड भी बनाया और निमिषा से 15 सेंटीमीटर आगे रहीं। चीन की चेन जिन ने 5.17 मीटर की छलांग के साथ कांस्य पदक अपने नाम किया। इस तरह निमिषा ने लंबी कूद में भारत के पदकों की संख्या में एक और रजत जोड़ा।
परमोद बिजारनिया ने 1500 मीटर में जीता रजत
भारत के परमोद बिजारनिया ने पुरुषों की 1500 मीटर टी46 स्पर्धा में 4 मिनट 9.65 सेकंड का समय निकालकर रजत पदक जीता। श्रीलंका के पी. वाहुमपुरागे ने 4 मिनट 3.25 सेकंड के गेम्स रिकॉर्ड समय के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वह परमोद से 6.40 सेकंड आगे रहे। फिलीपींस के किंग जेम्स रेयेस ने 4 मिनट 13.81 सेकंड के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय के साथ कांस्य पदक जीता। परमोद ने बाकी खिलाड़ियों को पीछे रखते हुए दूसरा स्थान हासिल किया और भारत के खाते में एक और पदक जोड़ा।
प्रवीण और अमीषा चौथे स्थान पर रहे
भारत के प्रवीण शर्मा पुरुषों की चक्का फेंक एफ11 स्पर्धा में पदक जीतने से चूक गए। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रयास 30.64 मीटर का रहा और वह चौथे स्थान पर रहे। इस स्पर्धा में ईरान के खिलाड़ियों ने तीनों पदक जीतकर क्लीन स्वीप किया। वहीं, अमीषा रावत महिला गोला फेंक एफ46 फाइनल में चौथे स्थान पर रहीं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रयास 11.16 मीटर का रहा। इस तरह दोनों भारतीय खिलाड़ी पदक से चूक गए।