एशियन पैरा गेम्स: संदीप ने विश्व रिकॉर्ड के साथ जीता स्वर्ण, अजय कुमार को कांस्य; निमिषा-परमोद ने भी जीते रजत

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भारत के संदीप ने पुरुषों की 400 मीटर टी64 फाइनल में 52.28 सेकंड का समय निकालकर स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने इस प्रदर्शन के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाया। संदीप ने सत्र का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले सऊदी अरब के नूर अलसाना को 0.85 सेकंड से पीछे छोड़ा। नूर ने 53.13 सेकंड के समय के साथ रजत पदक जीता।भारत के अजय कुमार ने भी इस स्पर्धा में पदक जीता। उन्होंने 53.61 सेकंड का समय निकालकर कांस्य पदक अपने नाम किया। उनका समय गेम्स रिकॉर्ड रहा। अजय फिनिश लाइन पर संदीप से 1.33 सेकंड पीछे रहे। संदीप का रिएक्शन टाइम 0.264 सेकंड था। संदीप और नूर टी44 वर्ग में आते हैं, जबकि अजय टी64 वर्ग के खिलाड़ी हैं। निचले अंगों से जुड़ी दिव्यांगता की इन दोनों श्रेणियों के खिलाड़ियों को अक्सर एक साथ दौड़ाया जाता है।भारत की निमिषा चक्कुंगलपरंबिल ने महिला लंबी कूद टी47 स्पर्धा में रजत पदक जीता। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रयास 5.37 मीटर का रहा। श्रीलंका की धनंजना विक्रमसिंघे ने 5.52 मीटर की छलांग लगाकर स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने गेम्स रिकॉर्ड भी बनाया और निमिषा से 15 सेंटीमीटर आगे रहीं। चीन की चेन जिन ने 5.17 मीटर की छलांग के साथ कांस्य पदक अपने नाम किया। इस तरह निमिषा ने लंबी कूद में भारत के पदकों की संख्या में एक और रजत जोड़ा।भारत के परमोद बिजारनिया ने पुरुषों की 1500 मीटर टी46 स्पर्धा में 4 मिनट 9.65 सेकंड का समय निकालकर रजत पदक जीता। श्रीलंका के पी. वाहुमपुरागे ने 4 मिनट 3.25 सेकंड के गेम्स रिकॉर्ड समय के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वह परमोद से 6.40 सेकंड आगे रहे। फिलीपींस के किंग जेम्स रेयेस ने 4 मिनट 13.81 सेकंड के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय के साथ कांस्य पदक जीता। परमोद ने बाकी खिलाड़ियों को पीछे रखते हुए दूसरा स्थान हासिल किया और भारत के खाते में एक और पदक जोड़ा।भारत के प्रवीण शर्मा पुरुषों की चक्का फेंक एफ11 स्पर्धा में पदक जीतने से चूक गए। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रयास 30.64 मीटर का रहा और वह चौथे स्थान पर रहे। इस स्पर्धा में ईरान के खिलाड़ियों ने तीनों पदक जीतकर क्लीन स्वीप किया। वहीं, अमीषा रावत महिला गोला फेंक एफ46 फाइनल में चौथे स्थान पर रहीं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रयास 11.16 मीटर का रहा। इस तरह दोनों भारतीय खिलाड़ी पदक से चूक गए।