'आपके प्रदर्शन पर पूरे भारत को गर्व है': दीप्ति समेत मेडल जीतने वाले पैरा खिलाड़ियों को राष्ट्रपति ने दी बधाई

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

राष्ट्रपति ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर दीप्ति को गोल्ड मेडल जीतने पर बधाई दी। उन्होंने लिखा, "एशियन पैरा गेम्स 2026 में महिलाओं की 400 मीटर टी20 स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने पर दीप्ति जीवनजी को हार्दिक बधाई। एक नया गेम्स रिकॉर्ड बनाना और अपने खिताब को सफलतापूर्वक बचाए रखना, इस सुनहरी जीत को और भी खास बनाता है। आपके शानदार प्रदर्शन पर पूरे भारत को बहुत गर्व है।"द्रौपदी मुर्मु ने शॉट पुट में ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर प्रवीण शर्मा को बधाई देते हुए लिखा, 'एशियन पैरा गेम्स 2026 में पुरुषों के शॉट पुट एफ11 इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर प्रवीण शर्मा को हार्दिक बधाई। इन खेलों में अपने पहले ही प्रयास में मेडल जीतना एक विशेष उपलब्धि है। मुझे उम्मीद है कि यह अनुभव खेल के प्रति आपके समर्पण को और मजबूत करेगा और आपके आगे के सफर में नया उत्साह लेकर आएगा।'सोनलबेन पटेल को टेबल टेनिस में ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर बधाई देते हुए राष्ट्रपति ने लिखा, 'मैं एशियन पैरा गेम्स 2026 में महिला सिंगल्स क्लास 3 पैरा टेबल टेनिस में अपना पहला सिंगल्स मेडल—एक ब्रॉन्ज मेडल—जीतने पर सोनलबेन पटेल को बधाई देती हूं। यह आपके खेल सफर का एक बहुत ही खास पड़ाव है। मुझे उम्मीद है कि आपकी यह उपलब्धि टेबल टेनिस के अन्य उभरते खिलाड़ियों को पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करेगी।'टेबल टेनिस में ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर राष्ट्रपति ने भाविना पटेल की प्रशंसा की। उन्होंने लिखा, 'एशियन पैरा गेम्स 2026 में महिला सिंगल्स क्लास 4–5 टेबल टेनिस स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर मैं भाविना पटेल को हार्दिक बधाई देती हूं। यह उपलब्धि आपके खेल सफर को नई गति दे और आपको अपने लिए बड़े लक्ष्य तय करते रहने के लिए प्रेरित करे।'केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भी मंगलवार को देश के लिए मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी। पैरा जैवलिन थ्रो में मेडल जीतने वाले प्रदीप कुमार और आयुष वर्मा को बधाई देते हुए खेल मंत्री ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "भारत के लिए डबल पोडियम। एशियन पैरा गेम्स 2026 में पुरुषों की जैवलिन थ्रो एफ53/54 स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीतने वाले प्रदीप कुमार और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले आयुष वर्मा को बहुत-बहुत बधाई।"मनीष नरवाल को बधाई देते हुए मनसुख मांडविया ने लिखा, 'एशियन पैरा गेम्स 2026 में टॉप्स एथलीट मनीष नरवाल को पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल एसएच 1 फाइनल में 233.7 के शानदार स्कोर के साथ सिल्वर मेडल जीतने पर हार्दिक बधाई।" उन्होंने जेहान डोराब मदान को बधाई देते हुए लिखा, 'एशियन पैरा गेम्स 2026 में पुरुषों की सिंगल्स क्लास 1 पैरा टेबल टेनिस स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर जेहान डोराब मदान को हार्दिक बधाई।'दीप्ति जीवनजी को गोल्ड मेडल जीतने पर बधाई देते हुए खेल मंत्री ने लिखा, 'रिकॉर्ड तोड़ने वाला गोल्ड मेडल। एशियन पैरा गेम्स 2026 में महिलाओं की 400 मीटर टी20 स्पर्धा में अपना खिताब बरकरार रखने और गोल्ड मेडल जीतने पर दीप्ति जीवनजी को हार्दिक बधाई। 56.36 सेकंड का शानदार नया गेम्स रिकॉर्ड बनाकर, उन्होंने अपने चैंपियन जज्बे से पूरे देश को गौरवान्वित किया है।'खेल मंत्री ने बेबी सहाना को बधाई देते हुए लिखा, 'एशियन पैरा गेम्स 2026 में महिला सिंगल्स क्लास 9 पैरा टेबल टेनिस में ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर बेबी सहाना रवि को हार्दिक बधाई।' मनसुख मांडविया ने टेबल टेनिस में ब्रॉन्ज जीतने पर प्राची पांडे के प्रदर्शन की भी सराहना की। उन्होंने लिखा, 'एशियन पैरा गेम्स 2026 में महिला सिंगल्स क्लास 6 पैरा टेबल टेनिस में ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर प्राची पांडे को हार्दिक बधाई।' पावरलिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीतने वाले अशोक मलिक को बधाई देते हुए खेल मंत्री ने लिखा, 'एशियन पैरा गेम्स 2026 में पुरुषों के 65 किग्रा पैरा पावरलिफ्टिंग फाइनल में सिल्वर मेडल जीतने पर टॉप्स एथलीट अशोक को हार्दिक बधाई।'