पैरा एशियन गेम्स: पीएम नरेंद्र मोदी ने भारतीय दल को रिकॉर्ड प्रदर्शन पर दी बधाई, दृढ़ संकल्प की सराहना की

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विज्ञापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पैरा एशियन गेम्स 2026 में भारतीय पैरा एथलीटों के शानदार प्रदर्शन और रिकॉर्ड 114 पदक जीतने पर उन्हें बधाई दी है। उन्होंने देश के इस अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को राष्ट्र के लिए अपार गर्व और आनंद का क्षण बताया है। पैरा एशियन गेम्स 2026 में भारत ने अपने अभियान का समापन कुल 114 पदकों के साथ किया, जिसमें 30 स्वर्ण, 35 रजत और 49 कांस्य पदक शामिल हैं। भारतीय पैरा एथलीटों ने कई स्पर्धाओं में विश्व रिकॉर्ड, ऐतिहासिक जीत और पोडियम पर अपना दबदबा कायम किया।

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पीएम मोदी ने क्या कहा?

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए पीएम मोदी ने एथलीटों के दृढ़ संकल्प और असाधारण प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने कहा, पैरा एशियन गेम्स 2026 में हमारे पैरा एथलीटों की यह बेहद असाधारण उपलब्धि है! रिकॉर्ड 114 पदकों के साथ, यह खेलों में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। यह पूरे देश के लिए अपार गर्व और आनंद का अवसर है। मैं भारतीय दल के प्रत्येक सदस्य को उनकी असाधारण दृढ़ता के लिए बधाई देता हूं। प्रत्येक एथलीट ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि में योगदान दिया है और अपनी सफलताओं से अनगिनत भारतीयों को प्रेरित किया है।

What an extraordinary achievement by our para-athletes at the just concluded Asian Para Games 2026! With a record 114 medals, this marks India’s best-ever performance at the Games. This is an occasion of immense pride and joy for the entire nation! I congratulate every member of our contingent for their exceptional determination. Each athlete has contributed to this historic achievement and inspired countless Indians with their accomplishments. — Narendra Modi (@narendramodi) October 25, 2026 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए पीएम मोदी ने एथलीटों के दृढ़ संकल्प और असाधारण प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने कहा, पैरा एशियन गेम्स 2026 में हमारे पैरा एथलीटों की यह बेहद असाधारण उपलब्धि है! रिकॉर्ड 114 पदकों के साथ, यह खेलों में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। यह पूरे देश के लिए अपार गर्व और आनंद का अवसर है। मैं भारतीय दल के प्रत्येक सदस्य को उनकी असाधारण दृढ़ता के लिए बधाई देता हूं। प्रत्येक एथलीट ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि में योगदान दिया है और अपनी सफलताओं से अनगिनत भारतीयों को प्रेरित किया है।

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भारत ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़े

भारत ने पिछले संस्करण के 108 पदकों के आंकड़े को पीछे छोड़ दिय, जिसमें 27 स्वर्ण, 32 रजत और 49 कांस्य पदक शामिल थे (हालांकि डोपिंग मामलों के कारण पिछले संस्करण में तीन पदक वापस ले लिए गए थे)। इस बार आइची-नागोया में भारत का प्रदर्शन उम्मीदों से कहीं अधिक रहा, खासकर तब जब इस बार का दल पिछले संस्करण यानी हांग्झू की तुलना में काफी छोटा था, जिसमें 309 एथलीटों के मुकाबले इस बार केवल 168 पैरा-एथलीटों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था।



विभिन्न खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने अपनी क्षमता का लोहा मनवाया। पैरा-बैडमिंटन में, मौजूदा पैरालंपिक चैंपियन नितेश कुमार ने पुरुष एकल एसएल3 फाइनल में हमवतन और मौजूदा विश्व चैंपियन प्रमोद भगत को 21-18, 21-16 से हराकर स्वर्ण पदक जीता, जबकि भगत को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। महिला युगल एसएल3-एसयू5 में तुलसीमथी मुरुगेसन और मानसी गिरीशचंद्र जोशी ने चीन की किउक्सिया यांग और जुक्सियान शियाओ को 21-16, 21-13 से हराकर स्वर्ण अपने नाम किया। पैरा-आर्चर हरविंदर सिंह और डेब्यूटेंट विजय सुंडी ने पुरुष रिकर्व युगल में स्वर्ण जीता, जबकि पूजा जातियान और भावना चौधरी ने महिला रिकर्व युगल में रजत पदक जीतकर एशियाई पैरा गेम्स में इस स्पर्धा का देश का पहला पदक हासिल किया।

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