पैरा एशियन गेम्स 2026: प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों को दी शुभकामनाएं, कहा- देश को आप पर गर्व है

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विज्ञापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को पैरा एशियन गेम्स 2026 में हिस्सा लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दीं। जापान के आइची-नागोया में आयोजित खेलों का आगाज भव्य उद्घाटन समारोह के साथ हुआ। इस दौरान पैरा-बैडमिंटन स्टार प्रमोद भगत और पैरा-एथलीट सिमरन शर्मा ने भारतीय दल का नेतृत्व करते हुए तिरंगा थामा।

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पीएम मोदी ने खिलाड़ियों का बढ़ाया हौसला

प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भारतीय दल को शुभकामनाएं देते हुए खिलाड़ियों के जज्बे, समर्पण और दृढ़ संकल्प की सराहना की। उन्होंने लिखा, 'पैरा एशियन गेम्स 2026 की शुरुआत के साथ मैं भारतीय दल को अपनी शुभकामनाएं देता हूं।' प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि भारत को अपने शानदार पैरा-एथलीटों पर बेहद गर्व है। उनका साहस, समर्पण और कभी हार न मानने वाला जज्बा 140 करोड़ भारतीयों को प्रेरित करता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सभी खिलाड़ी आत्मविश्वास के साथ मुकाबला करेंगे और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे।

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As the Asian Para Games 2026 begin in Aichi-Nagoya, conveying my best wishes to the Indian contingent. India is immensely proud of our phenomenal para-athletes. Their grit, dedication and indomitable spirit inspire 140 crore Indians. May they compete with confidence and give their very best. — Narendra Modi (@narendramodi) October 18, 2026

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प्रमोद भगत और सिमरन शर्मा ने थामा तिरंगा

नागोया के पालोमा मिजुहो स्टेडियम में आयोजित उद्घाटन समारोह में पैरा-बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत और पैरा-एथलीट सिमरन शर्मा भारतीय दल के ध्वजवाहक बने। दोनों खिलाड़ियों ने भारतीय टीम का नेतृत्व किया। समारोह में भारतीय दल की पारंपरिक और सांस्कृतिक पहचान भी देखने को मिली। खिलाड़ियों ने गहरे नीले रंग के ब्लेजर पहने थे, जिन पर सिंधु घाटी सभ्यता से प्रेरित सुनहरे रंग के डिजाइन बनाए गए थे। इन डिजाइनों में प्रसिद्ध 'प्रिस्ट-किंग' मूर्ति, 'डांसिंग गर्ल' की आकृति और प्राचीन मुहरों से प्रेरित प्रतीकों को शामिल किया गया था। इनका उद्देश्य भारत की प्राचीन सभ्यता और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करना था।

281 सदस्यीय भारतीय दल लेगा हिस्सा

पैरा एशियन गेम्स 2026 में भारत का 281 सदस्यीय दल हिस्सा ले रहा है। इसमें 168 खिलाड़ी शामिल हैं, जिनमें 112 पुरुष और 56 महिलाएं हैं। भारतीय खिलाड़ी कुल 11 खेलों में अपनी चुनौती पेश करेंगे। भारतीय दल का लक्ष्य पिछले संस्करणों में किए गए प्रदर्शन को आगे बढ़ाना और विभिन्न पैरा-स्पोर्ट्स में पदक जीतना होगा। प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों की नजरें अपने-अपने खेलों में बेहतर प्रदर्शन कर देश के लिए उपलब्धियां हासिल करने पर रहेंगी।