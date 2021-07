Tokyo Olympics 2021: टोक्यो ओलंपिक खेल गांव में दो और एथलीट हुए कोरोना पॉजिटिव, अब तक तीन खिलाड़ी संक्रमित

टोक्यो ओलंपिक पर कोरोना संकट के बादल और गहराते जा रहे हैं। टोक्यो ओलंपिक के खेल गांव में दो और एथलीट कोरोना संक्रमित हो गए हैं। कोरोना संक्रमण का अब तक का यह तीसरा मामला है। इससे पहले भी एक एथलीट कोरोना पॉजिटिव हो गया था। टोक्यो अधिकारियों ने कहा कि संक्रमित एथलीटों को 14 दिन के पृथकवास पर भेज दिया गया है।

Two athletes test positive for Covid-19 in Olympic Village, say officials: AFP News Agency