कोरोना पॉजिटिव निकले अमिताभ बच्चन की सलामती के लिए खेल जगत के दिग्गज भी कर रहे दुआएं

हिंदी सिनेमा के महानायक अमिताभ बच्चन कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। शनिवार देर शाम उन्हें मुंबई के नानावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां हुए परीक्षण मे वह कोविड 19 वायरस से संक्रमित पाए गए। अमिताभ बच्चन ने खुद एक ट्वीट के जरिए इसकी पुष्टि की है। अमिताभ बच्चन का स्वास्थ्य पिछले कुछ महीनों से गड़बड़ चल रहा है और चिकित्सकों ने उनके मुंबई से बाहर यात्रा करने पर भी रोक लगाई हुई है। अमिताभ बच्चन के संक्रमित पाए जाने के बाद खेल जगत के लोग ट्वीट कर उनका हौसला बढ़ा रहे हैं।



टीम इंडिया के सदस्य रहे मोहम्मद कैफ ने ट्वीट कर अमिताभ बच्चन को जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। कैफ ने लिखा, आपके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना, बच्चन साब। जल्द ठीक हो जाइए। इंशा अल्लाह।



पाकिस्तान के तेज गेंदबाज रहे शोएब अख्तर ने ट्वीट कर कहा- जल्दी ठीक हो जाइए अमित जी। सीमा के पार से आपके फैंस द्वारा शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना। Get well soon Amit ji. Prayers for a speedy recovery from all your fans across the border.

भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी आकाश चोपड़ा ने भी ट्वीट कर हिंदी सिनेमा के महानायक अमिताभ बच्चन के जल्दी ठीक होने की प्रार्थना की है।भारतीय क्रिकेट टीम के युवा खिलाड़ी वाशिंग्टन सुंदर ने ट्वीट कर लिखा, जल्दी ठीक हो जाइए साहब! आपके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना।