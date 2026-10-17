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नीरज चोपड़ा की चोट में सुधार: अगले साल दमदार वापसी पर नजर, 2028 ओलंपिक को लेकर क्या बोले गोल्डन बॉय?

Sat, 17 Oct 2026 05:44 PM IST
मयंक त्रिपाठी स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: मयंक त्रिपाठी Updated Sat, 17 Oct 2026 05:44 PM IST
सार

भारतीय स्टार भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने बताया कि उनके टखने की चोट में काफी सुधार हुआ है। अगस्त में ट्रेनिंग के दौरान चोटिल होने के कारण उन्हें इस सीजन से बाहर होना पड़ा था। अब उनका लक्ष्य अगले साल दमदार वापसी करना है। 

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Neeraj Chopra Recovers from Ankle Injury, Targets Strong Comeback Next Year
नीरज चोपड़ा - फोटो : IANS

विस्तार
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भारत के स्टार भाला फेंक खिलाड़ी और दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने अपनी चोट को लेकर राहत भरी जानकारी दी है। नीरज ने कहा कि वह टखने की चोट से काफी हद तक उबर चुके हैं और अब उनका लक्ष्य अगले साल दमदार वापसी करना है। चोट के कारण उन्हें इस साल अपना सीजन समय से पहले समाप्त करना पड़ा था। टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण और पेरिस ओलंपिक 2024 में रजत पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा को इस साल अगस्त में ट्रेनिंग के दौरान टखने में चोट लगी थी। इसके चलते उन्हें एशियन गेम्स और डायमंड लीग फाइनल से भी बाहर होना पड़ा।
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Neeraj Chopra Recovers from Ankle Injury, Targets Strong Comeback Next Year
नीरज चोपड़ा - फोटो : IANS
चोट से उबर रहे नीरज
बई में ऑडी के एक कार्यक्रम से इतर पत्रकारों से बातचीत में नीरज चोपड़ा ने कहा कि 2028 ओलंपिक में अभी समय है और फिलहाल उनका पूरा ध्यान चोट से उबरकर मजबूत वापसी करने पर है। उन्होंने कहा, 'जैसा कि आप जानते हैं, मैं वापसी की राह पर हूं और टखने की चोट में काफी हद तक बेहतर महसूस कर रहा हूं।' नीरज ने आगे कहा कि अब उनका लक्ष्य अगले साल दमदार वापसी करना और उस प्रदर्शन को मैदान पर उतारना है, जो चोट के कारण प्रभावित हुआ था।
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Neeraj Chopra Recovers from Ankle Injury, Targets Strong Comeback Next Year
नीरज चोपड़ा - फोटो : IANS
2028 ओलंपिक को लेकर भी दिया बड़ा बयान
नीरज चोपड़ा ने 2028 में होने वाले लॉस एंजिलिस ओलंपिक को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि ओलंपिक में अभी समय है और फिलहाल उनका पूरा ध्यान चोट से उबरने तथा अगले साल मजबूत वापसी करने पर है। नीरज ने कहा, '2028 ओलंपिक के लिए अभी कुछ समय बाकी है।' उन्होंने आगे बताया कि वह वापसी की राह पर हैं और टखने की चोट से काफी हद तक बेहतर महसूस कर रहे हैं। 
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नीरज चोपड़ा - फोटो : IANS
एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना
नीरज चोपड़ा ने एशियन गेम्स में भारत के युवा भाला फेंक खिलाड़ियों यशवीर सिंह और रोहित यादव के प्रदर्शन की भी तारीफ की। दोनों खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में क्रमशः रजत और कांस्य पदक जीते। नीरज ने कहा कि यशवीर के साथ-साथ रोहित ने भी शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने पिछले एशियन गेम्स में भारत को मिले दो पदकों का जिक्र करते हुए कहा कि इस बार उनके और किशोर जेना के हिस्सा नहीं लेने के बावजूद भारत ने दो पदक हासिल किए हैं।

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नीरज चोपड़ा - फोटो : IANS
युवा खिलाड़ियों के लिए नीरज ने दिया खास संदेश
भारतीय स्टार ने कहा कि देश में नए और युवा खिलाड़ियों का उभरना भारतीय एथलेटिक्स के लिए अच्छा संकेत है। इससे पता चलता है कि भारत में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। नीरज ने युवा खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए सलाह दी कि वे अपनी फिटनेस का ध्यान रखें, चोटों से बचें और खेल का आनंद लेते रहें। अब सभी की नजरें नीरज चोपड़ा की वापसी पर टिकी हैं। भारतीय प्रशंसकों को उम्मीद है कि चोट से पूरी तरह उबरने के बाद वह अगले सीजन में एक बार फिर अपने दमदार प्रदर्शन से देश का नाम रोशन करेंगे।
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