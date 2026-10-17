{"_id":"6ad366a430a70fc70400bf5f","slug":"neeraj-chopra-recovers-from-ankle-injury-targets-strong-comeback-next-year-2026-10-17","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"नीरज चोपड़ा की चोट में सुधार: अगले साल दमदार वापसी पर नजर, 2028 ओलंपिक को लेकर क्या बोले गोल्डन बॉय?","category":{"title":"Sports","title_hn":"खेल","slug":"sports"}}

विज्ञापन भारत के स्टार भाला फेंक खिलाड़ी और दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने अपनी चोट को लेकर राहत भरी जानकारी दी है। नीरज ने कहा कि वह टखने की चोट से काफी हद तक उबर चुके हैं और अब उनका लक्ष्य अगले साल दमदार वापसी करना है। चोट के कारण उन्हें इस साल अपना सीजन समय से पहले समाप्त करना पड़ा था। टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण और पेरिस ओलंपिक 2024 में रजत पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा को इस साल अगस्त में ट्रेनिंग के दौरान टखने में चोट लगी थी। इसके चलते उन्हें एशियन गेम्स और डायमंड लीग फाइनल से भी बाहर होना पड़ा।

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चोट से उबर रहे नीरज

बई में ऑडी के एक कार्यक्रम से इतर पत्रकारों से बातचीत में नीरज चोपड़ा ने कहा कि 2028 ओलंपिक में अभी समय है और फिलहाल उनका पूरा ध्यान चोट से उबरकर मजबूत वापसी करने पर है। उन्होंने कहा, 'जैसा कि आप जानते हैं, मैं वापसी की राह पर हूं और टखने की चोट में काफी हद तक बेहतर महसूस कर रहा हूं।' नीरज ने आगे कहा कि अब उनका लक्ष्य अगले साल दमदार वापसी करना और उस प्रदर्शन को मैदान पर उतारना है, जो चोट के कारण प्रभावित हुआ था।

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2028 ओलंपिक को लेकर भी दिया बड़ा बयान

नीरज चोपड़ा ने 2028 में होने वाले लॉस एंजिलिस ओलंपिक को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि ओलंपिक में अभी समय है और फिलहाल उनका पूरा ध्यान चोट से उबरने तथा अगले साल मजबूत वापसी करने पर है। नीरज ने कहा, '2028 ओलंपिक के लिए अभी कुछ समय बाकी है।' उन्होंने आगे बताया कि वह वापसी की राह पर हैं और टखने की चोट से काफी हद तक बेहतर महसूस कर रहे हैं।

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एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना

नीरज चोपड़ा ने एशियन गेम्स में भारत के युवा भाला फेंक खिलाड़ियों यशवीर सिंह और रोहित यादव के प्रदर्शन की भी तारीफ की। दोनों खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में क्रमशः रजत और कांस्य पदक जीते। नीरज ने कहा कि यशवीर के साथ-साथ रोहित ने भी शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने पिछले एशियन गेम्स में भारत को मिले दो पदकों का जिक्र करते हुए कहा कि इस बार उनके और किशोर जेना के हिस्सा नहीं लेने के बावजूद भारत ने दो पदक हासिल किए हैं।