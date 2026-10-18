दिल्ली हाफ मैराथन: मटाटा ने कोर्स रिकॉर्ड के साथ जीता पुरुषों का खिताब, महिला वर्ग में कौन बना चैंपियन?

केन्या के चार्ल्स मटाटा ने रविवार को दिल्ली हाफ मैराथन में रविवार को नया कोर्स रिकॉर्ड बनाते हुए पुरुष एलीट वर्ग का खिताब अपने नाम किया। वहीं, इथियोपिया की वुडिनेश अलेमु ने महिला एलीट वर्ग में चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। मटाटा ने 58 मिनट 52 सेकेंड में दौड़ पूरी कर वर्ष 2020 में इथियोपिया के अमेदेवोर्क वालेलेग्न के बनाए 58 मिनट 53 सेकेंड के रिकॉर्ड को एक सेकेंड से पीछे छोड़ दिया।

रिकॉर्ड तोड़ने पर मिली अतिरिक्त राशि इस उपलब्धि के लिए उन्हें विजेता की 27,000 डॉलर (करीब 25.64 लाख रुपये) की पुरस्कार राशि के अलावा रिकॉर्ड तोड़ने पर 12,000 डॉलर (करीब 11.40 लाख रुपये) अतिरिक्त मिलेंगे। दिलचस्प बात यह है कि मटाटा के जुड़वां भाई एलेक्स मटाटा ने वर्ष 2025 में 59 मिनट 50 सेकंड के समय के साथ यह खिताब जीता था। पुरुष एलीट वर्ग में केन्या के धावकों का दबदबा रहा। सैमवेल न्यामाई मेलू ने 59 मिनट 24 सेकेंड के समय के साथ दूसरा, जबकि स्टेनली वाइथाका म्बुरू ने 59 मिनट 33 सेकेंड में दौड़ पूरी कर तीसरा स्थान हासिल किया।

अलेमु ने महिला वर्ग का जीता खिताब

महिला एलीट वर्ग में इथियोपिया की वुडिनेश अलेमु ने एक घंटा छह मिनट 35 सेकेंड में दौड़ पूरी कर खिताब जीता। केन्या की सेलाह बुसिनेई एक घंटा सात मिनट एक सेकेंड के समय के साथ दूसरे और सिंथिया चेलंगाट चेपक्वोनी एक घंटा सात मिनट 32 सेकेंड में दौड़ पूरी कर तीसरे स्थान पर रहीं। शैलेश कुशवाहा ने भारतीय पुरुष एलीट वर्ग में एक घंटा पांच मिनट पांच सेकेंड के समय के साथ पहला स्थान हासिल किया। गौरव माथुर एक घंटा पांच मिनट 11 सेकेंड के साथ दूसरे और हेमंत कुमार एक घंटा पांच मिनट 37 सेकेंड के समय के साथ तीसरे स्थान पर रहे।



भारतीय महिला एलीट वर्ग में अंकिता ध्यानी ने एक घंटा 12 मिनट 46 सेकेंड में दौड़ पूरी कर शीर्ष स्थान हासिल किया। सोनिया एक घंटा 14 मिनट 56 सेकेंड के साथ दूसरे और भागीरथी एक घंटा 15 मिनट 51 सेकेंड के समय के साथ तीसरे स्थान पर रहीं। दिल्ली हाफ मैराथन 2026 में कुल 2,75,732 डॉलर की पुरस्कार राशि रखी गई थी। पुरुष और महिला एलीट वर्ग के विजेताओं को 27,000-27,000 डॉलर दिए गए। भारतीय एलीट पुरुष और महिला वर्ग में शीर्ष तीन स्थान हासिल करने वाले धावकों को क्रमशः 3.50 लाख, 2.50 लाख और 1.50 लाख रुपये की पुरस्कार राशि मिली।