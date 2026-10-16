गोल्फ चैंपियनशिप: दिल्ली में विरोध प्रदर्शनों का टूर्नामेंट पर असर? कपिल देव ने अधिकारियों से क्या अपील की

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भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया (पीजीटीआई) के अध्यक्ष कपिल देव ने अधिकारियों से अपील की है कि वे दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच पुलिस प्रतिबंधों के कारण दर्शकों को हो रही परेशानी दूर करने में मदद करें। उन्होंने कहा कि यदि अधिकारी टूर्नामेंट के महत्व को समझते हुए दर्शकों की आयोजन स्थल तक पहुंच आसान बना सकें, तो यह शानदार होगा। कपिल ने इस दौरान जेन जी को भी संदेश दिया और कहा कि युवाओं को अपनी बात रखने के साथ दूसरों को सुनने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। विज्ञापन

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अधिकारियों से दर्शकों की मदद करने की अपील

डीपी वर्ल्ड इंडिया चैंपियनशिप के दूसरे दिन शुक्रवार को संवाददाताओं से बातचीत में कपिल देव ने कहा कि आयोजक चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा दर्शक टूर्नामेंट देखने आएं। हालांकि, इसके लिए सरकारी व्यवस्था और प्रशासनिक निर्देशों का पालन करना भी जरूरी है। दिल्ली गोल्फ क्लब के आसपास पुलिस बैरिकेडिंग के कारण दर्शकों की संख्या प्रभावित होने से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा, 'हम चाहते हैं कि हर कोई यहां आए और मुकाबले का आनंद ले लेकिन सरकार की जो भी व्यवस्था है, हम उसके साथ हैं। हमें सरकारी इंतजामों के दायरे में रहकर ही काम करना होगा। हम किसी व्यवस्था को दरकिनार नहीं कर सकते।'



उन्होंने आगे कहा, 'अधिकारी अगर इस टूर्नामेंट के महत्व को समझते हुए लोगों को आयोजन स्थल तक पहुंचने में मदद कर सकें, तो यह बहुत अच्छी बात होगी।' दिल्ली गोल्फ क्लब मध्य दिल्ली में स्थित है। इसी क्षेत्र में मतदाता सूचियों में कथित हेरफेर के आरोपों को लेकर निर्वाचन आयोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारी मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इन प्रदर्शनों के बीच पुलिस प्रतिबंधों के कारण टूर्नामेंट तक दर्शकों की पहुंच प्रभावित होने का मुद्दा सामने आया है।

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जेन जी को दी दूसरों की बात सुनने की सलाह

पिछले कुछ महीनों में विभिन्न आंदोलनों में सक्रिय भूमिका निभाने वाली जेन जी पीढ़ी को संदेश देने के सवाल पर कपिल देव ने युवाओं की समझ और क्षमता की सराहना की। हालांकि, उन्होंने कहा कि युवाओं को अपने विचार रखने के साथ अनुभव का सम्मान करना और दूसरों की बात सुनना भी सीखना चाहिए।



भारत को पहली बार क्रिकेट विश्व कप जिताने वाले कप्तान ने कहा, 'आज के युवा बहुत समझदार और बुद्धिमान हैं। उन्हें अपनी जिम्मेदारी भी समझनी चाहिए। हमारे पास उनसे ज्यादा अनुभव है, जिसका इस्तेमाल हम उन्हें सही दिशा दिखाने में कर सकते हैं। यह दोनों तरफ से चलने वाली प्रक्रिया होनी चाहिए।'



उन्होंने आगे कहा, 'युवा हमारे देश का भविष्य हैं। हमें उनका सही मार्गदर्शन करना चाहिए और उन्हें भी दूसरों की बात सुनने के लिए तैयार रहना होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वे सिर्फ अपनी ताकत के दम पर अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश करें। हमारा देश आगे बढ़ रहा है और इसे प्रगति के रास्ते पर ले जाने में हर व्यक्ति की भागीदारी जरूरी है। देश को गलत दिशा में नहीं जाने देना चाहिए।'



कपिल के मुताबिक, युवाओं को मार्गदर्शन देने के साथ उनके विचारों को सुनना भी जरूरी है। उनके संदेश का जोर इस बात पर रहा कि देश की प्रगति के लिए अलग-अलग पीढ़ियों के बीच संवाद और आपसी सहयोग होना चाहिए।

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