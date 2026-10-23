एशियन पैरा गेम्स: नितेश और नवीन ने बैडमिंटन में जीते स्वर्ण, प्रमोद-थुलासिमति और नित्या को रजत

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विज्ञापन एशियन पैरा गेम्स 2026 में भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ियों ने शुक्रवार को शानदार प्रदर्शन किया। नितेश कुमार और नवीन शिवकुमार ने पुरुष एकल की एसएल3 और एसएल4 स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीते। नितेश ने फाइनल में हमवतन प्रमोद भगत को हराया, जबकि नवीन ने इंडोनेशिया के फ्रेडी सेटियावान को मात दी। वहीं, प्रमोद भगत, थुलासिमति मुरुगेसन और नित्या श्री सुमति सिवन को रजत पदक से संतोष करना पड़ा।

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नितेश ने प्रमोद को हराकर जीता स्वर्ण

भारत के नितेश कुमार ने पुरुष एकल एसएल3 स्पर्धा के फाइनल में हमवतन प्रमोद भगत को 21-18, 21-16 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। दो पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं के बीच हुए इस मुकाबले में नितेश ने लगातार दो गेम जीतकर खिताब हासिल किया। पेरिस पैरालंपिक के स्वर्ण पदक विजेता नितेश ने कहा, 'एशियन गेम्स का स्वर्ण पदक जीतकर बहुत खुश हूं। पिछली बार मैं करीब था। तीसरे गेम में 19-16 से आगे होने के बावजूद हार गया था। इस बार प्रमोद के खिलाफ दो गेम में जीत हासिल करना मेरे लिए बेहद खास है।' प्रमोद भगत, जिन्होंने 2018 और 2022 के संस्करणों में स्वर्ण पदक जीते थे, इस बार रजत पदक तक सीमित रहे।



लगातार तीसरे स्वर्ण से चूके प्रमोद

प्रमोद भगत ने लगातार तीसरा एशियन गेम्स स्वर्ण जीतने का लक्ष्य रखा था, लेकिन फाइनल में उन्हें नितेश के खिलाफ हार मिली। टोक्यो पैरालंपिक के स्वर्ण पदक विजेता प्रमोद ने कहा, 'यह परिणाम मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मैंने एशियन गेम्स में लगातार दो स्वर्ण पदक जीते थे और यहां तीसरा स्वर्ण जीतने की कोशिश कर रहा था। मेरे पास सब कुछ था, लेकिन आज मेरे कुछ शॉट गलत हो गए और फैसले लेने में भी थोड़ी चूक हुई। इसलिए मुझे रजत से संतोष करना पड़ रहा है।'

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नवीन शिवकुमार ने भी जीता स्वर्ण

भारत के नवीन शिवकुमार ने पुरुष एकल एसएल4 स्पर्धा के फाइनल में इंडोनेशिया के फ्रेडी सेटियावान को 21-9, 21-17 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। 36 मिनट तक चले मुकाबले में नवीन ने शुरुआत से ही दबदबा बनाए रखा और सीधे गेम में जीत दर्ज की। इस तरह भारत ने पुरुष एकल की दोनों स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक अपने नाम किए।



नित्या सुमति को महिला एकल में रजत

भारत की नित्या श्री सुमति सिवन को महिला एकल एसएच6 स्पर्धा के फाइनल में चीन की ली फेंगमेई के खिलाफ 12-21, 13-21 से हार का सामना करना पड़ा। चीनी खिलाड़ी ने दोनों गेम में बेहतर प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता। नित्या को रजत पदक से संतोष करना पड़ा।

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