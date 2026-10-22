राष्ट्रमंडल कबड्डी चैंपियनशिप: किस टीम के खिलाफ अभियान शुरू करेगी पुरुष टीम? महिलाओं का मलयेशिया से सामना

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पुरुष वर्ग में 13 टीम को दो समूहों में बांटा गया है। भारत को ग्रुप ए में नाइजीरिया, मलयेशिया, युगांडा, इंग्लैंड, तंजानिया और श्रीलंका के साथ रखा गया है। ग्रुप बी में बांग्लादेश, केन्या, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, स्कॉटलैंड और सिंगापुर शामिल हैं। महिला वर्ग की 10 टीम को भी पांच-पांच टीम के दो समूहों में बांटा गया है। भारत ग्रुप ए में सिंगापुर, नाइजीरिया, युगांडा और मलयेशिया के साथ है, जबकि ग्रुप बी में बांग्लादेश, केन्या, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और श्रीलंका को जगह मिली है। प्रत्येक टीम अपने समूह की अन्य टीमों से एक-एक बार भिड़ेगी। प्रत्येक समूह से शीर्ष दो टीम सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। सेमीफाइनल में ग्रुप ए की शीर्ष टीम का सामना ग्रुप बी में दूसरे स्थान पर रहने वाली टीम से होगा जबकि ग्रुप बी की विजेता टीम ग्रुप ए की उपविजेता से भिड़ेगी।सुरजीत सिंह की कप्तानी वाली भारतीय पुरुष टीम ग्रुप चरण में छह मुकाबले खेलेगी। इंग्लैंड के खिलाफ शुरुआती मैच के बाद टीम 24 अक्तूबर को युगांडा, 25 अक्तूबर को मलयेशिया, 26 अक्तूबर को नाइजीरिया, 27 अक्तूबर को तंजानिया और 29 अक्तूबर को श्रीलंका से भिड़ेगी। निधि शर्मा की कप्तानी वाली भारतीय महिला टीम ग्रुप चरण में चार मुकाबले खेलेगी। मलयेशिया के खिलाफ शुरुआती मैच के बाद भारत 24 अक्तूबर को सिंगापुर, 25 अक्तूबर को युगांडा और 26 अक्तूबर को नाइजीरिया से खेलेगा। सेमीफाइनल मुकाबले 30 अक्तूबर को खेले जाएंगे, जबकि पुरुष और महिला वर्ग के फाइनल 31 अक्तूबर को होंगे।