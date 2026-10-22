{"_id":"6ad9ec7e159cdbbc270f0316","slug":"india-sweep-men-s-high-jump-t63-shailesh-kumar-leading-dilip-gavit-won-gold-at-para-asian-games-2026-10-22","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"पैरा एशियन गेम्स: पुरुष ऊंची कूद में भारत का क्लीन स्वीप, टी63 स्पर्धा में जीते तीनों पदक; शैलेष को स्वर्ण","category":{"title":"Sports","title_hn":"खेल","slug":"sports"}}

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टी63 श्रेणी उन एथलीटों के लिए है जिनका घुटना या घुटने के ऊपर का हिस्सा कटा हुआ है या जिनके पैर में कोई कमी है। ये एथलीट दौड़ने और कूदने के लिए घुटने के जोड़ वाले कृत्रिम पैर (प्रोस्थेसिस) का उपयोग करके प्रतिस्पर्धा करते हैं। भारत ने हांगझोउ में हुए पिछले खेलों में भी इस स्पर्धा के तीनों पदक जीते थे। विज्ञापन एशियाई पैरा खेलों में एथलेटिक्स में शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए शैलेष कुमार की अगुआई में भारत ने पुरूषों की ऊंची कूद टी63 स्पर्धा में तीनों पदक जीते। पुरुषों की ऊंची कूद टी63 स्पर्धा में शैलेष ने खेलों के नए रिकॉर्ड के साथ 1. 89 मीटर की कूद लगाकर स्वर्ण पदक जीता। पूर्व पैरालंपिक कांस्य पदक विजेता वरूण भाटी ने सत्र का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 1.84 मीटर के साथ रजत, जबकि राहुल ने व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके 1.81 मीटर के साथ कांस्य पदक जीता।

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गावित ने जीता स्वर्ण पदक

वहीं, पुरुषों के 400 मीटर टी47 फाइनल में गावित ने 48.27 सेकेंड का समय निकालकर स्वर्ण पदक जीता, जबकि भाविककुमार भारवाड ने 49.31 सेकेंड के समय के साथ रजत पदक हासिल किया था। हालांकि, भाविककुमार बाद में अयोग्य करार दिए गए जिस कारण उनका रजत छिन गया। जापान के काकेरू इशिदा को कांस्य पदक मिला। गावित ने इससे पहले बुधवार को पुरुषों की 100 मीटर टी47 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। उन्होंने हांगझोउ खेलों में 49.48 सेकेंड का समय निकालकर स्वर्ण पदक जीता था। टी47 श्रेणी में वे एथलीट आते हैं जिनकी कोहनी के नीचे से बाजू या कलाई कटी हुई है या ऊपरी अंग में कोई ऐसी ही कमी या खराबी है जिससे एक बाजू प्रभावित होती है।

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