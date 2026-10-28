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Hindi News ›   Sports ›   CM Vijay to present Rs 17 cr reward to honour Tamil Nadus para athletes on Thursday know

तमिलनाडु के खिलाड़ियों को बड़ी सौगात: सीएम विजय बांटेंगे 17 करोड़ के पुरस्कार, पैरा एथलीटों का भी होगा सम्मान

Wed, 28 Oct 2026 03:58 PM IST
मयंक त्रिपाठी स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई Published by: मयंक त्रिपाठी Updated Wed, 28 Oct 2026 03:58 PM IST
सार

  • तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय गुरुवार को चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में मुख्यमंत्री ट्रॉफी प्रतियोगिताओं के विजेताओं को 17 करोड़ रुपये के पुरस्कार वितरित करेंगे।
  • इस दौरान जापान में आयोजित पैरा एशियन गेम्स में 15 पदक जीतने वाले तमिलनाडु के पैरा एथलीटों को भी सम्मानित किया जाएगा। 

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CM Vijay to present Rs 17 cr reward to honour Tamil Nadus para athletes on Thursday know
सी. जोसेफ विजय, सीएम, तमिलनाडु - फोटो : IANS

विस्तार
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तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय गुरुवार को मुख्यमंत्री ट्रॉफी प्रतियोगिताओं के विजेताओं को 17 करोड़ रुपये के पुरस्कार देंगे। इस दौरान जापान में आयोजित पैरा एशियन गेम्स में पदक जीतकर लौटे राज्य के पैरा एथलीटों को भी सम्मानित किया जाएगा।
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इंडोर स्टेडियम में होगा समारोह
यह सम्मान समारोह चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में दोपहर तीन बजे से शाम पांच बजे तक आयोजित किया जाएगा। खेल विकास मंत्री आधव अर्जुन ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री विजय समारोह के दौरान पैरा एथलीटों से मुलाकात करेंगे और उनकी उपलब्धियों के लिए उन्हें बधाई देंगे।
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पैरा एशियन गेम्स में तमिलनाडु ने जीते 15 पदक
जापान में आयोजित पैरा एशियन गेम्स में तमिलनाडु के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। राज्य के खिलाड़ियों ने कुल 15 पदक अपने नाम किए, जिनमें तीन स्वर्ण, पांच रजत और सात कांस्य पदक शामिल हैं। इन खेलों में तमिलनाडु के कुल 13 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। इनमें से 9 खिलाड़ी पदक जीतने में सफल रहे। इस तरह राज्य के दो-तिहाई से अधिक खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में पदक हासिल कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।
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45 खेलों में हो रही मुख्यमंत्री ट्रॉफी प्रतियोगिता
तमिलनाडु में मुख्यमंत्री ट्रॉफी प्रतियोगिताओं की शुरुआत 15 अक्तूबर से हुई थी। राज्यभर में आयोजित इन प्रतियोगिताओं में कुल 45 खेलों को शामिल किया गया है। इनमें करीब 32,000 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिताओं में विजेता खिलाड़ियों को कुल 17 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि वितरित की जाएगी। इस आयोजन का उद्देश्य खिलाड़ियों की उपलब्धियों को पहचान देना और राज्य में खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना है।


राज्य और अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों का होगा सम्मान
गुरुवार को होने वाले समारोह में एक ओर मुख्यमंत्री ट्रॉफी के विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा, वहीं दूसरी ओर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तमिलनाडु का नाम रोशन करने वाले पैरा एथलीटों को सम्मानित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के जरिए राज्य सरकार स्थानीय खेल प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले एथलीटों की उपलब्धियों को एक मंच पर सम्मान देगी।
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