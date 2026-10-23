बीडब्ल्यूएफ फ्रेंच ओपन: पीवी सिंधू सेमीफाइनल में पहुंचीं, चीनी ताइपे की खिलाड़ी को सीधे गेमों में हराया

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विज्ञापन भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी और दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधू ने बीडब्ल्यूएफ फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। शुक्रवार को खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबले में सिंधू ने चीनी ताइपे की चिऊ पिन-चियान को सीधे गेमों में 21-13, 21-14 से हराया। सिंधू ने मुकाबले की शुरुआत से ही शानदार खेल दिखाया और पहले गेम में 21-13 से जीत दर्ज की। दूसरे गेम में भी उन्होंने अपना दबदबा कायम रखा। मध्यांतर तक सिंधू 11-2 से आगे थीं। हालांकि, चिऊ पिन-चियान ने वापसी की कोशिश की, लेकिन भारतीय खिलाड़ी ने संयम बनाए रखते हुए दूसरा गेम 21-14 से जीतकर सेमीफाइनल का टिकट पक्का कर लिया।

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फाइनल में जगह बनाने के लिए किससे होगा मुकाबला?

सेमीफाइनल में पीवी सिंधू का सामना इंडोनेशिया की पांचवीं वरीयता प्राप्त पुत्री वारदानी या जापान की हिना अकेची में से किसी एक से होगा। इस मुकाबले में जीत हासिल करने पर सिंधू खिताबी मुकाबले में पहुंच जाएंगी। इससे पहले सिंधू ने जापान की रिको गुनजी को 21-12, 21-16 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया था। यह मुकाबला 44 मिनट तक चला था। खास बात यह रही कि रिको गुनजी ने टूर्नामेंट के शुरुआती दौर में भारत की उन्नति हुड्डा को बाहर का रास्ता दिखाया था। सिंधू ने 2016 रियो ओलंपिक में रजत पदक और 2020 टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। अब फ्रेंच ओपन में उनकी नजरें एक और खिताब की ओर मजबूत कदम बढ़ाने पर होंगी।

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अश्मिता चालिहा का सफर क्वार्टर फाइनल में थमा

भारत की युवा बैडमिंटन खिलाड़ी अश्मिता चालिहा का शानदार अभियान क्वार्टर फाइनल में समाप्त हो गया। शुक्रवार को खेले गए मुकाबले में उन्हें जापान की नोजोमी ओकुहारा के खिलाफ 10-21, 21-17, 16-21 से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि, अश्मिता के लिए यह टूर्नामेंट यादगार रहा। उन्होंने गुरुवार को दुनिया की तीसरे नंबर की खिलाड़ी अकाने यामागुची को 21-19, 21-18 से हराकर अपने करियर में पहली बार सुपर 750 टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी।



अश्मिता को एक सप्ताह पहले डेनमार्क में यामागुची के खिलाफ हार मिली थी। लेकिन पेरिस में उन्होंने बेहतर रणनीति और आत्मविश्वास के साथ खेलते हुए जापानी खिलाड़ी को शिकस्त दी। विश्व रैंकिंग में 36वें स्थान पर मौजूद अश्मिता ने इस साल कोरिया मास्टर्स सुपर 300 टूर्नामेंट जीतकर अपना पहला बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर खिताब भी हासिल किया था।

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