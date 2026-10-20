एशियन पैरा गेम्स: शीतल-पायल और स्वाति फाइनल में, भारत के तीन पदक पक्के; अब स्वर्ण पर नजर

एशियन पैरा गेम्स में भारतीय पैरा तीरंदाजों का शानदार प्रदर्शन जारी है। गत चैंपियन शीतल देवी और पायल नाग ने महिला कंपाउंड युगल के फाइनल में जगह बना ली है। वहीं, स्वाति चौधरी ने महिला डब्ल्यू1 वर्ग के फाइनल में प्रवेश किया। इन नतीजों के साथ भारत के तीन पदक पक्के हो गए हैं। अब भारतीय तीरंदाजों की नजर स्वर्ण पदक जीतने पर होगी।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

शीतल देवी और पायल नाग की जोड़ी ने महिला कंपाउंड युगल के सेमीफाइनल में थाईलैंड को 151-135 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। खिताबी मुकाबले में भारतीय जोड़ी का सामना चीन से होगा। चीन ने दूसरे सेमीफाइनल में चीनी ताइपे को 144-141 से हराया। शीतल मौजूदा खेलों में शानदार फॉर्म में हैं। क्वालीफिकेशन दौर में उन्होंने विश्व रिकॉर्ड की बराबरी करने के साथ नया एशियाई रिकॉर्ड भी बनाया था। उनके इस प्रदर्शन ने भारत की स्वर्ण पदक की उम्मीदें बढ़ा दी हैं।19 वर्षीय शीतल ने महिला कंपाउंड एकल के सेमीफाइनल में जापान की शिनोहारा आया को 145-137 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। अब उनका सामना सिंगापुर की अलीम नूर सियाहिदा से होगा। शीतल के पास एकल और युगल, दोनों स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीतने का मौका है। उनके लगातार शानदार प्रदर्शन से भारतीय दल की उम्मीदें बढ़ी हैं।एशियन पैरा गेम्स में पहली बार हिस्सा ले रहीं स्वाति चौधरी ने महिला डब्ल्यू1 वर्ग के सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया की यून्ही ली को 6-2 से हराया। अब फाइनल में उनका सामना चीन की मेंकान से होगा। डब्ल्यू1 वर्ग उन खिलाड़ियों के लिए है, जिनके चारों अंगों की कार्यक्षमता या गति की सीमा काफी कम होती है अथवा जिनका कोई अंग नहीं होता।भारत की रिकर्व और कंपाउंड मिश्रित टीमें भी सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता हरविंदर सिंह और भावना ने रिकर्व मिश्रित टीम स्पर्धा में थाईलैंड की जोड़ी को 6-0 से हराया। वहीं, दुनिया की नंबर एक तीरंदाज शीतल देवी ने तोमान कुमार के साथ कंपाउंड मिश्रित टीम स्पर्धा में जापान को 154-147 से मात देकर सेमीफाइनल में जगह बनाई।भारतीय तीरंदाजों को कुछ मुकाबलों में हार का सामना भी करना पड़ा। रिकर्व एकल क्वार्टर फाइनल में हरविंदर सिंह को चीन के युन डुओ ने शूटआउट में 6-5 से हराया। भावना को मंगोलिया की सेलेंगी डी के खिलाफ 2-6 से हार मिली। पुरुष कंपाउंड सेमीफाइनल में तोमान कुमार चीन के ऐइ शिनलियांग से 144-149 से हार गए। श्याम सुंदर स्वामी भी अपना एकल मुकाबला हार गए। अब भारतीय प्रशंसकों की नजर शीतल पर होंगी, जो व्यक्तिगत के साथ-साथ पायल के साथ मिलकर कंपाउंड युगल जोड़ी में भी स्वर्ण जीत सकती हैं। साथ ही स्वाति चौधरी के फाइनल पर नजर होगी, जहां भारत के पास तीसरा स्वर्ण पदक जीतने का मौका है।