{"_id":"6ad60b51aa48495634057131","slug":"asian-para-games-rinku-soumya-shine-with-gold-medals-for-india-2026-10-19","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"एशियन पैरा गेम्स: रिंकू का गोल्डन थ्रो, सौम्या की स्वर्णिम दौड़; भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन","category":{"title":"Sports","title_hn":"खेल","slug":"sports"}}

विज्ञापन एशियन पैरा गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। पुरुषों की भाला फेंक एफ46 स्पर्धा में रिंकू ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि अजीत सिंह ने रजत पदक अपने नाम किया। दोनों खिलाड़ियों ने पहला और दूसरा स्थान हासिल कर भारत का गौरव बढ़ाया। वहीं, इंडोनेशिया के सक्त्योनो आर. ने कांस्य पदक जीता। पुरुषों की भाला फेंक एफ46 स्पर्धा में रिंकू ने 65.11 मीटर दूर भाला फेंककर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उनके साथी भारतीय खिलाड़ी अजीत सिंह ने 65.02 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ रजत पदक जीता। दोनों भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन में महज 9 सेंटीमीटर का अंतर रहा। इंडोनेशिया के सक्त्योनो आर. ने 55.30 मीटर के थ्रो के साथ कांस्य पदक हासिल किया। भारत के लिए यह उपलब्धि पैरा-एथलेटिक्स में देश की बढ़ती अंतरराष्ट्रीय मजबूती को दर्शाती है।

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कोकिला ने जूडो में जीता रजत पदक

भारतीय खिलाड़ी कोकिला को जूडो स्पर्धा में रजत पदक से संतोष करना पड़ा। एशियाई चैंपियनशिप की रजत पदक विजेता और टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (टॉप्स) की खिलाड़ी कोकिला को किर्गिस्तान की आइबिके उलानबेक क्यजी के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। मुकाबले में आइबिके ने 21 सेकंड में इप्पोन के जरिए जीत दर्ज की। आइबिके 2026 विश्व चैंपियनशिप की रजत पदक विजेता और 2025 एशियाई चैंपियनशिप की स्वर्ण पदक विजेता हैं। कोकिला ने इससे पहले 2022 एशियन पैरा गेम्स में महिलाओं की जे2-48 किलोग्राम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था। लॉस एंजिलिस पैरालंपिक 2028 की तैयारी के लिए भार वर्गों में बदलाव के बाद अब वह 52 किलोग्राम वर्ग में प्रतिस्पर्धा कर रही हैं।

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सौम्या ने 1500 मीटर में जीता स्वर्ण, राधा को मिला रजत

पैरा-एथलेटिक्स में भारतीय खिलाड़ियों ने एक और शानदार प्रदर्शन करते हुए महिलाओं की 1500 मीटर टी12/टी13 स्पर्धा में स्वर्ण और रजत दोनों पदक भारत की झोली में डाले। सौम्या ने अपने गाइड भरत कुमार के साथ दौड़ पूरी करते हुए 5 मिनट 12.39 सेकंड का समय दर्ज किया और स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने 621 रजा अंक हासिल किए। वहीं, राधा वेंकटेश ने अपने गाइड गोविंद सोलंकी के साथ 5 मिनट 30.90 सेकंड में दौड़ पूरी कर रजत पदक जीता। राधा के खाते में 421 रजा अंक आए। जापान की माना सासाकी ने 5 मिनट 12.15 सेकंड का समय दर्ज किया, लेकिन 336 रजा अंकों के साथ उन्हें कांस्य पदक मिला। इस स्पर्धा में पदकों का निर्धारण रजा अंकों के आधार पर हुआ।

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