{"_id":"6ad8c5923c6e6c26bc03714c","slug":"asian-para-games-day-3-highlights-medal-tally-result-gold-medal-winners-india-total-medals-2026-10-21","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"पैरा एशियन गेम्स: भारत ने लगाई पदकों की झड़ी, पैरा एथलेटिक्स में सोने की बौछार; अंक तालिका में किस स्थान पर?","category":{"title":"Sports","title_hn":"खेल","slug":"sports"}}

विज्ञापन फर्राटा धाविका सिमरन, ऊंची कूद में प्रवीण कुमार और शॉटपुट में सचिन खिलाड़ी ने नए रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीते और ट्रैक और फील्ड खिलाड़ियों ने बुधवार को पांच स्वर्ण समेत 18 पदक भारत की झोली में डालकर पदक तालिका में पांचवें स्थान पर पहुंचा दिया। सिमरन (महिलाओं की 100 मीटर टी12), प्रवीण (पुरुषों की ऊंची कूद टी44.64) और सचिन (पुरुष शॉटपुट एफ46) के अलावा दिलीप गावित (पुरुषों की 100 मीटर टी47) और आयुष वर्मा (पुरुषों की शॉटपुट एफ53) ने भी स्वर्ण पदक जीते। पुरुषों की शॉटपुट एफ46 स्पर्धा में भारत ने क्लीन स्वीप करते हुए तीनों पदक जीते।

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शीर्ष पांच पर मौजूद भारत

पैरा तीरंदाजी, पैरा तैराकी और पावरलिफ्टिंग में भी भारत ने पदक जीते। भारत को अब तक मिले 14 में से 13 स्वर्ण पैरा एथलेटिक्स दल ने जीते हैं। भारत ने 22 रजत (14 एथलेटिक्स में) और 26 कांस्य (15 एथलेटिक्स में) समेत कुल 62 पदक अपने नाम किए हैं। भारत अब तक कुल 62 पदक जीत चुका है और पदक तालिका में फिलहाल पांचवें स्थान पर है।

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सिमरन का जलवा

सिमरन ने 12.02 सेकेंड के खेलों के रिकॉर्ड समय के साथ महिला 100 मीटर टी12 स्पर्धा जीतकर एशियाई पैरा खेलों का अपना दूसरा स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने मंगलवार को खेलों के नए रिकॉर्ड के साथ 200 मीटर स्पर्धा में स्पर्धा पदक जीता था। भुजाहीन कंपाउंड तीरंदाज शीतल देवी ने महिला युगल में पायल नाग के साथ रजत पदक जीता। तैराकी में रवि कार्तिक बुदिगिना ने इन खेलों में दूसरा रजत अपने नाम किया जब वह पुरुषों की 100 मीटर बैकस्ट्रोक एस13 श्रेणी में दूसरे स्थान पर रहे। हिमांशु नंदल ने पुरुष 100 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक एस11 स्पर्धा में तीसरे स्थान पर रहते हुए एशियाई पैरा खेलों में अपना दूसरा कांस्य पदक जीता।



पैरा बैडमिंटन में कृष्णा नागर और सिवाराजन सोलाइमलाइ ने पुरुष युगल एसएच6 स्पर्धा में रजत पदक जीता, जबकि एसएल4 वर्ग में गत चैंपियन सुहास एल वाई, नवीन सिवाकुमार और अभिजीत सखुजा सेमीफाइनल में पहुंच गए। कृष्णा और सिवाराजन तीन मैचों में एक जीत और दो हार के बाद दूसरे स्थान पर रहे। सिर्फ चार टीमें होने के कारण ग्रुप में स्थिति के आधार पर पदक तय किए गए। पावरलिफ्टिंग में पोलियो से जूझ रही कस्तूरी राजामणि ने महिलाओं के 67 किलो वर्ग में रजत पदक जीता।

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एथलेटिक्स में भारत का दबदबा

एथलेटिक्स में भारत 62 स्पर्धाओं में भाग ले रहा है और उसे 60 में पदक जीतने की उम्मीद है। अभी दो दिन की स्पर्धाएं बाकी हैं और भारत 41 पदक जीत चुका है। पेरिस पैरालंपिक 2024 में दो कांस्य जीतने वाली प्रीति पाल समेत तीन खिलाड़ियों ने दो पदक जीते हैं। प्रीति ने महिलाओं की 100 मीटर टी35 स्पर्धा में जत पदक जीता। वह मंगलवार को 200 मीटर टी35 में दूसरे स्थान पर रही थी। सिमरन ने 12.02 सेकेंड के खेलों के रिकॉर्ड समय के साथ महिला 100 मीटर टी12 स्पर्धा जीतकर एशियाई पैरा खेलों का अपना दूसरा स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने एक बार फिर ईरान की हजार सफरजादेह को पछाड़ा जो 12.30 सेकेंड के समय के साथ दूसरे स्थान पर रहीं। सिमरन ने मंगलवार को खेलों के नए रिकॉर्ड के साथ 200 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था।

आयुष ने दिलाया दिन का पहला पदक

भारत को दिन का पहला पदक आयुष वर्मा ने दिलाया जिन्होंने पुरुषों की शॉट पुट एफ53 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर अपने खाते में दूसरा पदक जोड़ा। आयुष ने अपने पांचवें प्रयास में 8.16 मीटर का थ्रो करके पहला स्थान हासिल किया। इसके बाद प्रवीण कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद टी44/64 स्पर्धा में खेलों के नए रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता, जबकि बंटी ने इसी स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। प्रवीण ने 2.05 मीटर की कूद लगाकर स्वर्ण पदक, जबकि बंटी ने 1.92 मीटर की कूद के साथ रजत पदक हासिल किया।

पैरा एशियन गेम्स में 21 अक्तूबर को भारत के पदक विजेताओं की सूची...



स्वर्ण पदक पैरा एथलेटिक्स: सचिन खिलारी ने पुरुषों की शॉट पुट F46 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता।

पैरा एथलेटिक्स: सिमरन शर्मा ने महिलाओं की 100 मीटर T12 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता।

पैरा एथलेटिक्स: दिलीप गावित ने पुरुषों की 100 मीटर T45 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता।

पैरा एथलेटिक्स: प्रवीण कुमार ने पुरुषों की हाई जंप T64 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता।

पैरा एथलेटिक्स: आयुष वर्मा ने पुरुषों की शॉट पुट F53 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता।

रजत पदक पैरा एथलेटिक्स: मोहम्मद यासिर ने पुरुषों की शॉट पुट F46 स्पर्धा में रजत पदक जीता।

पैरा एथलेटिक्स: मोहम्मद बासिल ने पुरुषों की 100 मीटर T45 स्पर्धा में रजत पदक जीता।

पैरा एथलेटिक्स: बंटी ने पुरुषों की हाई जंप T64 स्पर्धा में रजत पदक जीता।

पैरा तीरंदाजी: शीतल देवी और पायल नाग ने पैरा कंपाउंड महिला डबल्स में रजत पदक जीता।

पैरा एथलेटिक्स: प्रीति पाल ने महिलाओं की 100 मीटर T35 स्पर्धा में रजत पदक जीता।

पैरा पावरलिफ्टिंग: कस्तूरी राजमणि ने महिलाओं की 67 किग्रा तक की श्रेणी में रजत पदक जीता।

पैरा एथलेटिक्स: मनजीत ने पुरुषों की भाला फेंक F12/F13 स्पर्धा में रजत पदक जीता।

पैरा एथलेटिक्स: भाग्यश्री जाधव ने महिलाओं की शॉट पुट F34 स्पर्धा में रजत पदक जीता।

पैरा एथलेटिक्स: अकिरा बानोथु ने पुरुषों की 400 मीटर T35/T38 स्पर्धा में रजत पदक जीता।

पैरा तैराकी: रवि बुडिगाना ने पुरुषों की 100 मीटर बैकस्ट्रोक S13 स्पर्धा में रजत पदक जीता।

पैरा एथलेटिक्स: शरत मकानाहल्ली ने पुरुषों की 1500 मीटर T12/T13 स्पर्धा में रजत पदक जीता।