कौन हैं सुवर्णा राज?: 44 वर्षीय ने एशियन पैरा गेम्स में डिस्कस थ्रो में जीता गोल्ड; 15.66 मीटर दूर फेंका चक्का

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विज्ञापन भारत की पैरा एथलीट सुवर्णा राज ने एशियन पैरा गेम्स 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए महिला डिस्कस थ्रो एफ54 स्पर्धा का स्वर्ण पदक अपने नाम किया। गुरुवार को नागोया में 44 वर्षीय सुवर्णा ने अपने पांचवें प्रयास में 15.66 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो किया। ग्रेटर नोएडा की रहने वाली सुवर्णा ने इस प्रदर्शन के साथ भारत को प्रतियोगिता में एक और स्वर्ण पदक दिलाया।

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पांचवें प्रयास में किया स्वर्णिम प्रदर्शन

सुवर्णा ने छह प्रयासों में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया और चार बार चक्का 15 मीटर से अधिक दूर फेंका। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रयास पांचवें नंबर पर आया, जिसने उन्हें स्वर्ण पदक दिलाया। ईरान की शाहला हदीदी ने 15.45 मीटर के थ्रो के साथ रजत पदक जीता, जबकि वियतनाम की थी न्गोक थuy गुयेन ने 14.65 मीटर की दूरी के साथ कांस्य पदक अपने नाम किया। सुवर्णा और रजत पदक विजेता के बीच केवल 21 सेंटीमीटर का अंतर रहा।



पिंटू नागर के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण लेने वाली सुवर्णा ने 2017 में पैरा एथलेटिक्स में अपना सफर शुरू किया था। उन्होंने कड़ी मेहनत और अनुशासित अभ्यास के दम पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। वह तीन एशियन पैरा गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं और एफ54 डिस्कस थ्रो में एशिया में दूसरे स्थान पर हैं।

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जानें कौन हैं सुवर्णा राज

सुवर्णा का यह स्वर्ण पदक उनके प्रभावशाली अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन में एक और उपलब्धि है। उन्होंने 2026 में दुबई वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री के तहत आयोजित 17वीं फज्जा अंतरराष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिला एफ54/55 डिस्कस थ्रो स्पर्धा का कांस्य पदक जीता था। इस साल जनवरी में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित कैनबरा ट्रैक मीट में भी उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। वहां सुवर्णा ने डिस्कस थ्रो में स्वर्ण और शॉट पुट में रजत पदक जीता था। उन्हें 2015 में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था।

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