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Hindi News ›   Sports ›   Asian Para Games 2026: Pramod Bhagat-Manisha Ramadass and Suhas Yathiraj Win Bronze Medals

एशियन पैरा गेम्स: प्रमोद-मनीषा की जोड़ी और सुहास एलवाई ने जीता कांस्य पदक, खेल मंत्री मांडविया ने दी बधाई

Thu, 22 Oct 2026 12:59 PM IST
स्वप्निल शशांक स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, आइची नागोया
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, आइची नागोया Published by: स्वप्निल शशांक Updated Thu, 22 Oct 2026 12:59 PM IST
सार

एशियन पैरा गेम्स 2026 में भारत के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ियों ने कांस्य पदक जीते। प्रमोद भगत और मनीषा रामदास की जोड़ी मिक्स्ड डबल्स एसएल3-एसयू5 में इंडोनेशिया से सेमीफाइनल हार गई। सुहास एलवाई ने पुरुष एकल एसएल4 में कांस्य हासिल किया, जबकि कृष्णा नागर और नित्या श्री ने मिक्स्ड डबल्स एसएच6 में कांस्य पदक जीता। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने प्रमोद और मनीषा को बधाई दी।

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Asian Para Games 2026: Pramod Bhagat-Manisha Ramadass and Suhas Yathiraj Win Bronze Medals
प्रमोद-मनीषा और सुहास - फोटो : IANS/ANI

विस्तार
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पैरालंपिक चैंपियन प्रमोद भगत और मनीषा रामदास ने गुरुवार को यहां इंडोनेशिया के लानी रात्री ओक्टिला और जिकमत रामदानी के खिलाफ कड़े सेमीफाइनल मुकाबले में मिक्स्ड डबल्स एसएल3–एसयू5 इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने एक्स पर प्रमोद और मनीषा को बधाई दी है। उन्होंने लिखा, 'प्रमोद भगत और मनीषा रामदास को एशियन पैरा गेम्स 2026 में बैडमिंटन मिक्स्ड डबल्स एसएल3-एसयू5 में ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर बहुत-बहुत बधाई।'
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भारतीय जोड़ी ने पहला गेम 21-16 से जीता, लेकिन इंडोनेशियाई जोड़ी ने वापसी करते हुए अगले दो गेम 21-13, 21-17 से जीत लिए। करीबी मुकाबले वाले निर्णायक गेम के बावजूद, इंडोनेशियाई जोड़ी ने हिम्मत बनाए रखी और मैच अपने नाम कर लिया। भगत और रामदास ब्रॉन्ज मेडल के साथ पोडियम पर रहे। फाइनल स्कोर 21-16, 13-21 और 17-21 रहा।
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दूसरी तरफ, सुहास लालिनाकेरे यतिराज ने इंडोनेशिया के फ्रेडी सेतियावान के खिलाफ रोमांचक सेमीफाइनल के बाद एशियन पैरा गेम्स 2026 में पुरुष एकल एसएल4 इवेंट का ब्रॉन्ज मेडल जीता। सुहास शुरुआती गेम 21-23 से हार गए, जिसमें दोनों खिलाड़ियों के बीच ज्यादा फर्क नहीं था। उन्होंने दूसरे गेम में भी वापसी की और 21-8 से जीतकर मैच को डिसाइडर बना दिया। तीसरा गेम 11-पॉइंट के मार्क तक कांटे का रहा, फिर सेतियावान ने एक और गियर ढूंढकर मैच अपने नाम कर लिया। फाइनल स्कोर 21-23, 21-8 और 15-21 रहा।
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दूसरी तरफ, एक और पैरालिंपिक गोल्ड मेडलिस्ट कृष्णा नागर और नित्या श्री ने मिक्स्ड डबल्स एसएच6 में इंडोनेशिया की रीना मार्लिना और सुभान के खिलाफ करीबी मुकाबले में हारकर ब्रॉन्ज मेडल जीता। भारतीय जोड़ी एक करीबी मुकाबले में 14-21, 18-21 से हार गई, जिसमें इंडोनेशियाई जोड़ी ने दोनों गेम में अपनी बढ़त बनाए रखते हुए फाइनल में जगह पक्की की। हार के बावजूद, नागर और नित्या श्री ने पोडियम फिनिश हासिल किया, जिससे भारत के पैरा बैडमिंटन अभियान में एक और मेडल जुड़ गया।
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