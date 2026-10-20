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एशियन पैरा गेम्स 2026 में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। मंगलवार को भाला फेंक में प्रदीप कुमार ने रजत और आयुष वर्मा ने कांस्य पदक जीता, जबकि गोला फेंक में प्रवीण ने कांस्य अपने नाम किया। पैरा टेबल टेनिस में भाविना पटेल और सोनलबेन पटेल ने कांस्य पदक हासिल किए। वहीं, पैरा बैडमिंटन में प्रमोद भगत-मानसी रामदास और कृष्णा नागर-नित्या श्री सुमति सिवन की जोड़ियों ने सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के दो और पदक पक्के कर दिए। विज्ञापन



जापान के आइची-नागोया में चल रहे एशियन पैरा गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों का दमदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। मंगलवार को एथलेटिक्स से लेकर टेबल टेनिस और बैडमिंटन तक भारतीय खिलाड़ियों ने पदक जीतकर देश का मान बढ़ाया। भाला फेंक में एक ही स्पर्धा में दो पदक मिले, जबकि पैरा बैडमिंटन में भारतीय जोड़ियों ने सेमीफाइनल में जगह बनाकर कम से कम कांस्य पदक सुनिश्चित कर लिए। आइए, जानते हैं भारतीय खिलाड़ियों की इन उपलब्धियों के बारे में। विज्ञापन

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भाला फेंक में प्रदीप का रजत, आयुष ने जीता कांस्य

पुरुषों की भाला फेंक एफ53/एफ54 स्पर्धा में भारत को दोहरी सफलता मिली। प्रदीप कुमार ने 27.45 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो करके रजत पदक जीता, जबकि आयुष वर्मा ने 17.88 मीटर के थ्रो के साथ कांस्य पदक अपने नाम किया। दोनों खिलाड़ियों ने अपने पदक जीतने वाले प्रयासों में व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। प्रदीप ने 901 रजा अंक हासिल किए, जबकि आयुष के खाते में 793 रजा अंक आए। ईरान के इरफान बोंडोरी ने 30.24 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो और 986 रजा अंकों के साथ स्वर्ण पदक जीता। इस स्पर्धा में भारत का यह दूसरा दोहरा पोडियम प्रदर्शन रहा। इससे पहले सोमवार को पुरुषों की एफ46 भाला फेंक स्पर्धा में रिंकू हुड्डा ने रजत और अजीत सिंह ने कांस्य पदक जीता था।



गोला फेंक में प्रवीण ने व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से जीता कांस्य

भारतीय एथलीट प्रवीण ने पुरुषों की गोला फेंक एफ11 स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। उन्होंने अपने छठे और अंतिम प्रयास में 13.86 मीटर का थ्रो करके पोडियम पर जगह बनाई। यह उनका व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। ईरान के अमीरहुसैन अलीपुर ने 14.99 मीटर के थ्रो के साथ एशियाई रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता। उनके हमवतन महदी ओलाद ने 13.93 मीटर के थ्रो के साथ रजत पदक हासिल किया। एफ11 वर्ग में पूर्ण या लगभग पूर्ण दृष्टिबाधित खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं।

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भाविना पटेल को कांस्य, सोनलबेन ने भी दिलाया पदक

पैरा टेबल टेनिस में भारत की भाविना पटेल और सोनलबेन पटेल ने कांस्य पदक जीते। महिला एकल क्लास 4-5 के सेमीफाइनल में भाविना को चीन की झांग बियान के खिलाफ 0-3 से हार का सामना करना पड़ा। चीनी खिलाड़ी ने 11-7, 11-5, 11-7 से मुकाबला जीता। टोक्यो पैरालंपिक की रजत पदक विजेता भाविना ने इससे पहले क्वार्टर फाइनल में चीन की मियाओ झांग को 3-1 से हराकर पदक पक्का किया था। वह 2018 एशियन पैरा गेम्स में रजत पदक जीत चुकी हैं और इस बार उन्हें कांस्य से संतोष करना पड़ा। वहीं, महिला एकल क्लास 3 के सेमीफाइनल में सोनलबेन पटेल को दक्षिण कोरिया की यून जियू ने 3-0 से हराया। सोनलबेन 7-11, 5-11, 6-11 से मुकाबला गंवा बैठीं, लेकिन सेमीफाइनल में पहुंचने के कारण उनका कांस्य पदक सुनिश्चित हो गया।



पैरा बैडमिंटन में दो भारतीय जोड़ियों के पदक पक्के

पैरा बैडमिंटन में भारत के लिए मंगलवार को अच्छी खबर आई। प्रमोद भगत और मानसी रामदास की मिश्रित युगल जोड़ी ने एसएल3-एसयू5 वर्ग के क्वार्टर फाइनल में थाईलैंड के सिरिपोंग टीमारोम और चानिडा श्रीनावाकुल को 21-15, 21-14 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। दूसरी ओर, कृष्णा नागर और नित्या श्री सुमति सिवन की जोड़ी ने एसएच6 वर्ग में चीनी ताइपे के वू यू-येन और लिन जिया-सियांग को 21-15, 21-10 से हराया। इस जीत के साथ भारतीय जोड़ी ने ग्रुप ए में दूसरा स्थान हासिल करके सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। दोनों भारतीय जोड़ियों के सेमीफाइनल में पहुंचने से भारत के कम से कम दो और पदक पक्के हो गए हैं। इस तरह मंगलवार को भारतीय खिलाड़ियों ने अलग-अलग खेलों में शानदार प्रदर्शन करके देश की पदक उम्मीदों को और मजबूत किया।



भारत की पदक तालिका खेल स्वर्ण रजत कांस्य कुल पदक पैरा एथलेटिक्स 4 3 3 10 पैरा जूडो 0 1 1 2 पैरा तैराकी 0 1 0 1 पैरा टेबल टेनिस 0 0 4 4 पैरा शूटिंग 1 1 0 2 भारत का कुल 5 6 8 19 पैरा टेबल टेनिस में भारत की भाविना पटेल और सोनलबेन पटेल ने कांस्य पदक जीते। महिला एकल क्लास 4-5 के सेमीफाइनल में भाविना को चीन की झांग बियान के खिलाफ 0-3 से हार का सामना करना पड़ा। चीनी खिलाड़ी ने 11-7, 11-5, 11-7 से मुकाबला जीता। टोक्यो पैरालंपिक की रजत पदक विजेता भाविना ने इससे पहले क्वार्टर फाइनल में चीन की मियाओ झांग को 3-1 से हराकर पदक पक्का किया था। वह 2018 एशियन पैरा गेम्स में रजत पदक जीत चुकी हैं और इस बार उन्हें कांस्य से संतोष करना पड़ा। वहीं, महिला एकल क्लास 3 के सेमीफाइनल में सोनलबेन पटेल को दक्षिण कोरिया की यून जियू ने 3-0 से हराया। सोनलबेन 7-11, 5-11, 6-11 से मुकाबला गंवा बैठीं, लेकिन सेमीफाइनल में पहुंचने के कारण उनका कांस्य पदक सुनिश्चित हो गया।पैरा बैडमिंटन में भारत के लिए मंगलवार को अच्छी खबर आई। प्रमोद भगत और मानसी रामदास की मिश्रित युगल जोड़ी ने एसएल3-एसयू5 वर्ग के क्वार्टर फाइनल में थाईलैंड के सिरिपोंग टीमारोम और चानिडा श्रीनावाकुल को 21-15, 21-14 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। दूसरी ओर, कृष्णा नागर और नित्या श्री सुमति सिवन की जोड़ी ने एसएच6 वर्ग में चीनी ताइपे के वू यू-येन और लिन जिया-सियांग को 21-15, 21-10 से हराया। इस जीत के साथ भारतीय जोड़ी ने ग्रुप ए में दूसरा स्थान हासिल करके सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। दोनों भारतीय जोड़ियों के सेमीफाइनल में पहुंचने से भारत के कम से कम दो और पदक पक्के हो गए हैं। इस तरह मंगलवार को भारतीय खिलाड़ियों ने अलग-अलग खेलों में शानदार प्रदर्शन करके देश की पदक उम्मीदों को और मजबूत किया।

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