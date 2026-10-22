भारत ने पार किया 80 पदकों का आंकड़ा: पैरा एथलेटिक्स में जीते पांच स्वर्ण, पैरा एशियाड में दमदार प्रदर्शन जारी

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आइए जानते हैं पैरा एशियन गेम्स के चौथे दिन भारत का प्रदर्शन कैसा रहा... विज्ञापन भारतीय पैरा एथलीटों ने आइची-नागोया में जारी पैरा एशियन गेम्स में दमदार प्रदर्शन चौथे दिन भी जारी रखा। भारत ने गुरुवार को कुल 26 पदक अपने नाम किए और पदकों की संख्या 88 पहुंचा दी है। भारत के पैरा एथलीटों ने लगातार दूसरे दिन पांच स्वर्ण पदक अपने नाम किए जिससे पदक तालिका में भारत की स्थिति मजबूत हो गई है।

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शीतल ने तीरंदाजी में दिलाया दूसरा स्वर्ण

शीतल देवी ने एशियन पैरा गेम्स 2026 में एक और यादगार प्रदर्शन किया है। उन्होंने महिलाओं के कंपाउंड व्यक्तिगत फाइनल में सिंगापुर की नूर स्याहिदा अलीम को 142-139 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। भारतीय पैरा-आर्चर ने चार अंकों से पिछड़ने के बाद शानदार वापसी की और पिछले एशियन पैरा गेम्स में जीते गए अपने खिताब को सफलतापूर्वक बचाव किया। इस जीत के साथ ही आइची-नागोया में शीतल का शानदार सफर पूरा हुआ। इसके अलावा, शीतल ने पायल नाग के साथ मिलकर महिलाओं के कंपाउंड डबल्स में सिल्वर मेडल भी जीता।

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स्वाति चौधरी ने रचा इतिहास

भारतीय तीरंदाज स्वाति चौधरी ने एशियन पैरा गेम्स 2026 में महिला व्यक्तिगत डब्ल्यू1 स्पर्धा का रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। वह इस वर्ग में भारत के लिए पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनीं। स्वाति ने फाइनल में 4-2 की बढ़त बनाई, लेकिन चीन की सेन मेंगकान ने वापसी करते हुए 6-4 से मुकाबला जीत लिया।

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पैरा बैडमिंटन में भारत को मिले पदक

पैरा बैडमिंटन में भारत की दो जोड़ियों ने कांस्य पदक जीते। मिश्रित युगल एसएच6 वर्ग में कृष्णा नागर और नित्या श्री को सेमीफाइनल में इंडोनेशिया की रीना मार्लीना और सुब्हान के खिलाफ हार मिली। इसके बावजूद भारतीय जोड़ी ने कांस्य पदक के साथ अपना अभियान समाप्त किया। वहीं, मिश्रित युगल एसएल3-एसयू5 वर्ग में मनीषा रामदास और प्रमोद भगत ने भी कांस्य पदक हासिल किया। भारतीय जोड़ी ने इंडोनेशिया की लेआनी रात्री ओक्टिला और हिकमत रामदानी के खिलाफ पहला गेम 21-16 से जीता, लेकिन अगले दो गेम 13-21 और 17-21 से गंवा दिए। सुहास एलवाई ने पुरुष एकल एसएल4 में कांस्य हासिल किया।

पैरा एथलेटिक्स में दमदार प्रदर्शन जारी

भारत ने पैरा एशियन गेम्स में ट्रैक और फील्ड पर लगातार दूसरे दिन पांच स्वर्ण पदक जीते। शैलेष कुमार की अगुआई में पुरुषों की ऊंची कूद टी63 स्पर्धा में क्लीन स्वीप किया तो 400 मीटर टी47 स्पर्धा में महिला और पुरूष वर्ग में अंजनाबेन बुंबाडिया और दिलीप गावित, महिलाओं की चक्काफेंक एफ54 में सुवर्णा राज और पुरुषों की लंबीकूद में सोलाईराज धर्मराज ने पहला स्थान हासिल किया। भारत ने गुरुवार को पैरा एथलेटिक्स में पांच स्वर्ण, तीन रजत और दो कांस्य पदक अपने नाम किए। सुवर्णा राज ने स्वर्ण दिलाया जब वह महिलाओं की चक्का फेंक एफ54 स्पर्धा में 15.66 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ अव्वल रहीं।

महिला 400 मीटर टी12 स्पर्धा में दृष्टिबाधित तेजलबेन दामोर ने 57.60 सेकेंड के समय के साथ रजत पदक जीता।

भारत की वी रावन्नी ने महिलाओं की 400 मीटर टी11 स्पर्धा में एक मिनट 03.64 सेकेंड का समय निकालकर कांस्य पदक जीता।

बुंबाडिया ने महिलाओं की 400 मीटर टी47 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, जबकि जयंती बेहेडा को रजत पदक मिला।

पुरुषों की ऊंची कूद टी63 स्पर्धा में शैलेष ने खेलों के नए रिकॉर्ड के साथ 1.89 मीटर की कूद लगाकर स्वर्ण पदक जीता। पूर्व पैरालंपिक कांस्य पदक विजेता वरुण भाटी ने सत्र का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 1.84 मीटर के साथ रजत, जबकि राहुल ने व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके 1.81 मीटर के साथ कांस्य पदक जीता।

पुरुषों के 400 मीटर टी47 फाइनल में गावित ने 48.27 सेकेंड का समय निकालकर स्वर्ण पदक जीता। भाविककुमार भारवाड ने 49.31 सेकेंड के समय के साथ रजत पदक हासिल किया था, लेकिन लेन तोड़ने के कारण उन्हें अयोग्य करार दिया गया।

एथलेटिक्स में भारत को दिन का आखिरी पदक धर्मराज ने दिलाया जिन्होंने पुरुषों की लंबी कूद टी44/टी 62/टी 64 में 7.15 मीटर के एशियाई रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता। भारत ने पैरा एशियन गेम्स में ट्रैक और फील्ड पर लगातार दूसरे दिन पांच स्वर्ण पदक जीते। शैलेष कुमार की अगुआई में पुरुषों की ऊंची कूद टी63 स्पर्धा में क्लीन स्वीप किया तो 400 मीटर टी47 स्पर्धा में महिला और पुरूष वर्ग में अंजनाबेन बुंबाडिया और दिलीप गावित, महिलाओं की चक्काफेंक एफ54 में सुवर्णा राज और पुरुषों की लंबीकूद में सोलाईराज धर्मराज ने पहला स्थान हासिल किया। भारत ने गुरुवार को पैरा एथलेटिक्स में पांच स्वर्ण, तीन रजत और दो कांस्य पदक अपने नाम किए।

तैराकी में भी किया कमाल

भारत के किशोर पैरा तैराक रवि बुडिगिना ने गुरुवार को पैरा एशियन गेम्स में पुरुषों की 50 मीटर फ्रीस्टाइल एस13 स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर पदकों की हैट्रिक पूरी की। दो अन्य भारतीय तैराकों ने भी पदक जीते। रवि इससे पहले इस सप्ताह पुरुषों की एस13 वर्ग की 100 मीटर बैकस्ट्रोक और फ्रीस्टाइल स्पर्धाओं में भी रजत पदक जीत चुके हैं। कपिल कुमार और स्वातिक पाटिल ने अपनी-अपनी स्पर्धाओं में क्रमश: रजत और कांस्य पदक जीता। 26 वर्ष के कपिल ने पुरुषों की 400 मीटर फ्रीस्टाइल एस10 स्पर्धा में चार मिनट 38.44 सेकेंड का समय लिया। इसके बाद 24 वर्षीय स्वातिक ने पुरुषों की 100 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक एसबी9 स्पर्धा में एक मिनट 13.77 सेकेंड का समय लेकर कांस्य पदक जीता। भारत के तेजस नंदकुमार ने पुरुष 100 मीटर एस7 तैराकी स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। तेजस ने 1:18.58 का समय लिया और वह तीसरे स्थान पर रहे।