कैसे 35 पदकों तक पहुंचा भारत?: निषाद के दो स्वर्ण से दीप्ति के रिकॉर्ड तक, पैरा एशियाड के दूसरे दिन की कहानी

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विज्ञापन जापान के आइची-नागोया में जारी एशियन पैरा गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। प्रतियोगिता के दूसरे दिन भारत ने एथलेटिक्स, निशानेबाजी, टेबल टेनिस, तैराकी, पावरलिफ्टिंग और बैडमिंटन में दमदार प्रदर्शन किया। निषाद कुमार ने लगातार दूसरे दिन स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा, जबकि दीप्ति जीवनजी ने महिलाओं की 400 मीटर टी20 स्पर्धा में अपना खिताब बरकरार रखते हुए नया गेम्स रिकॉर्ड बनाया। भारत के पदकों की संख्या बढ़कर 35 हो गई है। इनमें नौ स्वर्ण, 11 रजत और 15 कांस्य पदक शामिल हैं।

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दीप्ति जीवनजी ने स्वर्ण पदक के साथ बनाया गेम्स रिकॉर्ड

भारतीय पैरा एथलीट दीप्ति जीवनजी ने महिलाओं की 400 मीटर टी20 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर अपना खिताब बरकरार रखा। उन्होंने 56.36 सेकंड का समय निकालकर नया गेम्स रिकॉर्ड बनाया। दीप्ति ने 2022 के पिछले संस्करण में 56.59 सेकंड के समय के साथ स्वर्ण पदक जीता था। इस बार उन्होंने अपने प्रदर्शन में 0.23 सेकंड का सुधार किया। तेलंगाना की 23 वर्षीय दीप्ति विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 की स्वर्ण पदक विजेता और पेरिस पैरालंपिक की कांस्य पदक विजेता भी हैं। उनकी यह उपलब्धि भारतीय पैरा एथलेटिक्स के लिए दिन की प्रमुख सफलताओं में शामिल रही।

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निषाद कुमार ने दूसरी बार फहराया तिरंगा

भारत के स्टार हाई जंपर निषाद कुमार ने पुरुषों की टी47 हाई जंप स्पर्धा में 2.04 मीटर की छलांग लगाकर स्वर्ण पदक जीता और नया गेम्स रिकॉर्ड कायम किया। उन्होंने सोमवार को भी टी47 लॉन्ग जंप में स्वर्ण पदक जीता था। इस तरह निषाद एक ही एशियन पैरा गेम्स संस्करण में दो स्वर्ण पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए। उनसे पहले हांगझोऊ में पिछले संस्करण के दौरान एथलीट अंकुर धामा और तीरंदाज शीतल देवी ने यह उपलब्धि हासिल की थी।

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सिमरन शर्मा ने जीता स्वर्ण, तेजलबेन को कांस्य

महिलाओं की 200 मीटर टी12 स्पर्धा में भारत को दोहरी सफलता मिली। पैरालंपिक पदक विजेता सिमरन शर्मा ने 24.80 सेकंड के समय के साथ स्वर्ण पदक जीता और गेम्स रिकॉर्ड बनाया। ईरान की हज्जर सफरजादेह 25.02 सेकंड के समय के साथ दूसरे स्थान पर रहीं। वहीं, भारत की तेजलबेन डामोर ने 25.23 सेकंड का व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय निकालते हुए कांस्य पदक अपने नाम किया। एशियन पैरा गेम्स में पदार्पण कर रहीं तेजलबेन के लिए यह बड़ी उपलब्धि रही।

एथलेटिक्स में भारत को कई और पदक

पैरा एथलेटिक्स में भारतीय खिलाड़ियों ने कई स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन करते हुए पदक अपने नाम किए। डिस्कस थ्रो एफ51/52/53: प्रणव सूरमा ने 11.66 मीटर के एशियाई रिकॉर्ड और 932 रजा अंकों के साथ स्वर्ण पदक जीता। राम रतन सिंह ने 10.35 मीटर और 809 अंकों के साथ रजत पदक हासिल किया।

डिस्कस थ्रो एफ43/44/62/64: देवेंद्र कुमार ने 781 रजा अंकों के साथ स्वर्ण, राकेश ने 771 अंकों के साथ रजत और प्रदीप कुमार ने 669 अंकों के साथ कांस्य पदक जीता। भारत ने इस स्पर्धा में तीनों पदक अपने नाम किए।

भाला फेंक एफ53/54: प्रदीप कुमार ने 27.45 मीटर के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ रजत पदक जीता, जबकि आयुष वर्मा ने 17.88 मीटर के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ कांस्य पदक हासिल किया।

भाला फेंक एफ46: पुरुषों की इस स्पर्धा में रिंकू ने स्वर्ण और अजीत सिंह ने रजत पदक जीता था।

गोला फेंक एफ56/57: भारत के होकाटो होटोजे सेमा ने 14.65 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ कांस्य पदक जीता। सोमन राणा 13.80 मीटर के थ्रो के साथ पदक से चूक गए।

गोला फेंक एफ11: प्रवीण शर्मा ने 13.86 मीटर के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ कांस्य पदक अपने नाम किया।

200 मीटर टी35: प्रीति पाल ने 29.53 सेकंड के समय के साथ रजत पदक जीता। चीन की शियाओ झोउ ने 28.03 सेकंड में दौड़ पूरी कर पहला स्थान हासिल किया। पैरा एथलेटिक्स में भारतीय खिलाड़ियों ने कई स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन करते हुए पदक अपने नाम किए।

निशानेबाजी में मनीष नरवाल का रजत, लॉस एंजिलिस पैरालंपिक का कोटा

पैरा निशानेबाजी में मनीष नरवाल ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल एसएच1 स्पर्धा में 233.7 अंक हासिल कर रजत पदक जीता। दक्षिण कोरिया के जियोंगडू जो ने 241.3 अंकों के गेम्स रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया। मनीष की इस उपलब्धि के साथ भारत को लॉस एंजिलिस पैरालंपिक 2028 के लिए कोटा भी मिला। मनीष पेरिस पैरालंपिक 2024 में इसी स्पर्धा में रजत पदक जीत चुके हैं, जबकि टोक्यो पैरालंपिक 2020 में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था।

महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल एसएच1 स्पर्धा में पदार्पण कर रहीं श्रृष्टि अरोड़ा ने 214.7 अंकों के साथ कांस्य पदक जीता। ईरान की फाएजेह अहमदी ने स्वर्ण और उनकी हमवतन सारेह जावनमर्दी ने रजत पदक हासिल किया। भारत की सुमेधा पाठक आठवें स्थान पर रहीं। इससे पहले सोमवार को मोना अग्रवाल ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल एसएच1 में 250.0 अंकों के एशियाई पैरा गेम्स रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता था, जबकि अवनी लेखरा ने 249.6 अंकों के साथ रजत पदक अपने नाम किया था।

पैरा टेबल टेनिस में भारत की ऐतिहासिक उपलब्धि

पैरा टेबल टेनिस में भारतीय खिलाड़ियों ने कई पदक अपने नाम किए। बेबी सहाना रवि ने महिलाओं की एकल क्लास 9 स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया। वह एशियन पैरा गेम्स में स्टैंडिंग वर्ग में पदक जीतने वाली भारत की पहली खिलाड़ी बनीं। सेमीफाइनल में उन्हें चीन की माओ जिंगडियान के खिलाफ 0-3 से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अंतिम चार में पहुंचने के कारण उनका कांस्य पदक पक्का हुआ।



महिलाओं की अन्य स्पर्धाओं में प्राची पांडे ने क्लास 6 में कांस्य पदक जीता। सोनलबेन पटेल ने क्लास 3 में और पैरालंपिक पदक विजेता भाविना पटेल ने क्लास 4-5 में कांस्य पदक हासिल किया। पुरुषों की एकल क्लास 1 स्पर्धा में पूर्व रेसिंग ड्राइवर जेहान डोराब मदन ने कांस्य पदक जीता। वह सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया के किम ह्योनुक से 0-3 से हार गए, लेकिन भारत के खाते में एक और पदक जुड़ गया।

महिलाओं की अन्य स्पर्धाओं में प्राची पांडे ने क्लास 6 में कांस्य पदक जीता। सोनलबेन पटेल ने क्लास 3 में और पैरालंपिक पदक विजेता भाविना पटेल ने क्लास 4-5 में कांस्य पदक हासिल किया। पुरुषों की एकल क्लास 1 स्पर्धा में पूर्व रेसिंग ड्राइवर जेहान डोराब मदन ने कांस्य पदक जीता। वह सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया के किम ह्योनुक से 0-3 से हार गए, लेकिन भारत के खाते में एक और पदक जुड़ गया।

पैरा तैराकी में हिमांशु और निरंजन ने जीते कांस्य

भारतीय तैराक हिमांशु नंदल ने पुरुषों की 400 मीटर फ्रीस्टाइल एस11 स्पर्धा में 5 मिनट 10.91 सेकंड का समय निकालकर कांस्य पदक जीता। हरियाणा के रोहतक के रहने वाले हिमांशु ने सोमवार को 100 मीटर बैकस्ट्रोक एस11 में चौथा स्थान हासिल किया था। इस बार उन्होंने पदक जीतकर शानदार वापसी की। वहीं, निरंजन मुकुंदन ने पुरुषों की 200 मीटर व्यक्तिगत मेडले एसएम7 स्पर्धा में 2 मिनट 57.01 सेकंड के समय के साथ कांस्य पदक जीता। चीन के यिलोंग झांग ने गेम्स रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता, जबकि फिलीपींस के एर्नी गविलान दूसरे स्थान पर रहे। भारत के सुयश नारायण जाधव पांचवें स्थान पर रहे।

पावरलिफ्टिंग में अशोक कुमार मलिक को रजत

भारत के अशोक कुमार मलिक ने पुरुषों की 65 किलोग्राम पैरा पावरलिफ्टिंग स्पर्धा में रजत पदक जीता। उन्होंने अपने दूसरे प्रयास में 192 किलोग्राम वजन उठाकर दूसरा स्थान हासिल किया। वह अंतिम प्रयास में 201 किलोग्राम वजन उठाने में सफल नहीं रहे। हरियाणा के सोनीपत जिले से आने वाले अशोक 17 बार के राष्ट्रीय चैंपियन हैं। उन्होंने इससे पहले एशिया ओशिनिया चैंपियनशिप में स्वर्ण और हांगझोऊ एशियन पैरा गेम्स में कांस्य पदक जीता था।

पैरा बैडमिंटन में भारत के कई पदक पक्के पैरा बैडमिंटन में भी भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। विश्व चैंपियन प्रमोद भगत और पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता कुमार नितेश पुरुष एकल एसएल3 के सेमीफाइनल में पहुंच गए, जिससे दोनों के पदक पक्के हो गए।

प्रमोद भगत ने जापान के डाइसुके फुजिहारा को 21-12, 21-10 से हराया। सेमीफाइनल में उनका सामना दक्षिण कोरिया के ली सेउंगहू से होगा।

वहीं, नितेश ने भारतीय खिलाड़ी विक्रम कुमार को 21-8, 21-8 से हराकर अंतिम चार में जगह बनाई। अब उनका मुकाबला इंडोनेशिया के अल मुह इमरान से होगा।

अगर दोनों भारतीय खिलाड़ी अपने-अपने सेमीफाइनल जीतते हैं, तो एसएल3 वर्ग में फाइनल मुकाबला दो भारतीयों के बीच होगा।

मिश्रित युगल एसएल3-एसयू5 में प्रमोद भगत और मनीषा रामदास ने भी सेमीफाइनल में प्रवेश किया। नितेश और थुलासिमथि मुरुगेसन को भी सेमीफाइनल में बाई मिलने से पदक पक्का हो गया।

इसके अलावा कृष्णा नागर और नित्या श्री सुमति सिवन ने एसएच6 मिश्रित युगल के सेमीफाइनल में जगह बनाई। महिला एकल एसएल3 में संजना कुमारी ने चीन की लियू यूमेई को 21-19, 21-12 से हराकर अंतिम चार में प्रवेश किया।

पुरुष एकल एसएल4 में अभिजीत सखुजा ने चीन के चेन पेंगफेई को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। अब उनका मुकाबला हमवतन सूर्या कांत यादव से होगा। वहीं, गत चैंपियन सुहास एलवाई ने थाईलैंड के सिरीपोंग टीमारोम को 21-5, 21-7 से हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। हालांकि, पुरुष एकल एसएच6 में पूर्व पैरालंपिक चैंपियन कृष्णा नागर को थाईलैंड के मीचाई नत्थापोंग के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा।