एशियन पैरा गेम्स 2026: क्या बनेगा भारत का सबसे सफल अभियान? 2023 का रिकॉर्ड तोड़ने से एक गोल्ड और 6 पदक दूर देश

जापान के आइची-नागोया में जारी एशियन पैरा गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों ने ऐसा प्रदर्शन किया है, जिसने देश की उम्मीदों को नई ऊंचाई दे दी है। भारत अब तक 27 स्वर्ण, 33 रजत और 43 कांस्य सहित कुल 103 पदक जीत चुका है। खास बात यह है कि भारतीय दल ने 2023 में हांगझोउ में हुए पिछले एशियन पैरा गेम्स के 27 स्वर्ण पदकों की बराबरी कर ली है। आज और 24 अक्तूबर को प्रतियोगिता का एक दिन अभी बाकी है। आज के आज ही 2023 एशियन पैरा गेम्स का रिकॉर्ड टूट सकता है, लेकिन कब तक, यह देखने वाली बात होगी। ऐसे में इस बात की पूरी संभावना है कि आइची-नागोया भारत का अब तक का सबसे सफल एशियन पैरा गेम्स अभियान बनने जा रहा है। आपको बता दें कि 2022 में होने वाले एशियन पैरा गेम्स को 2023 में कराया गया था। इसलिए हमने 2023 लिखा है, लेकिन उसका आधिकारिक नाम 2022 हांगझोउ एशियन पैरा गेम्स या हांगझोउ एशियन गेम्स ही था।

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