18 साल की अनाहत ने स्क्वैश जगत को चौंकाया: अपनी आदर्श आठ बार की विश्व चैंपियन को हराया; जीत के बाद क्या बोलीं?

'मैंने उनके हर मैच को देखकर सीखा है'

जीत के बाद अनाहत ने माना कि उन्हें अपनी आदर्श खिलाड़ी के खिलाफ इस तरह के नतीजे की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने कहा, 'मैंने उनके हर मैच को देखकर सीखा है। मैं उनकी प्रशंसक रही हूं और अपने करियर में वह सब हासिल करना चाहती हूं, जो उन्होंने किया है।' अनाहत ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय कोच ने मुकाबले से पहले उन्हें भरोसा दिलाया था कि अगर वह अपना सर्वश्रेष्ठ खेलती हैं, तो जीत का मौका बन सकता है। उन्होंने कहा, 'मुझे लगा था कि शुरुआत में मुझे उनके खेल को समझने और मुकाबले में खुद को ढालने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन मेरी रणनीति अच्छी तरह काम कर गई और मैं उसी पर कायम रही। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि मैं जीत गई हूं।'



🗣️ "I've grown up watching every single match of hers" The thoughts of India's @Anahat_Singh13 after she claimed the biggest win of her career - beating idol Nour ElSherbini 👇 https://t.co/UDIaalVUg8 — PSA Squash Tour (@PSASquashTour) October 22, 2026