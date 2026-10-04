एशियन गेम्स: जापानी खाने से वजन बढ़ने का था डर तो देरी से पहुंचे अमन, एशियाड में जीता स्वर्ण

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अमन ने इस बार ठान लिया था कि हांगझोउ की कमी नागोया में दूर करेंगे, लेकिन विश्व चैंपियनशिप के दौरान उनके पेट में उठा दर्द उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। इस पेट दर्द की वजह से अमन का वजन एक किलो सात सौ ग्राम अधिक निकला और वह डिसक्वालिफाई कर दिए गए थे। कुश्ती महासंघ ने उन पर प्रतिबंध भी लगाया। अमन अमर उजाला को बताते हैं कि बाहर का खाना उन्हें रास नहीं आता है। यही कारण था कि पूरी टीम 26 सितंबर को जापान पहुंच गई, लेकिन अमन यहीं रुक गए और 30 को जापान पहुंचे। उन्होंने इस दौरान देसी खाने से अपने वजन पर नियंत्रण रखा। अमन बताते हैं कि उन्हें इस बात का डर था कि जापान में खाना खाने से कहीं उनका बढ़ा वजन मुसीबत न बन जाए। इसलिए वह ऐन मौके पर कुश्ती लड़ने जापान पहुंचे।अमन ने एशियाड के लिए रूसी कोच अली शाबानोव के साथ तैयारी की थी। अमन बताते हैं कि अली का वीजा नहीं लग पाया जिस कारण वह यहां नहीं आ पाए, लेकिन वह अली से लगातार बात कर रहे थे। अली ने उन्हें एक ही सलाह दी थी कि किसी भी पहलवान का वीडियो नहीं देखना है, तुम्हें सिर्फ अपने खेल और मजबूत पक्ष पर ध्यान देना है। अमन ने यही किया जिसका उन्हें फल भी मिला।