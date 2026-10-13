मां दुर्गा के मंत्र: शारदीय नवरात्रि पर इन मंत्रों के जाप से करें मां दुर्गा को प्रसन्न, दूर होंगी परेशानियां

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जब कार्यों में लगातार बाधाएं आने लगे तब इस मंत्र का जाप नवरात्रि पर करें।ॐ सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके।शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते।।जीवन में आने वाले संकटों का समाधान पाने के लिए नवरात्रि पर इस मंत्र का जाप करें। इससे देवी दुर्गा की विशेष कृपा मिलती है।रक्तबीजवधे देवी चण्डमुण्ड विनाशनी।रुपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि।।बीमारियों से बचने और अच्छी सेहत के लिए इस मंत्र का जाप करें।स्तुवद्भ्यो भक्तिपूर्वं त्वां चण्डिके व्याधिनाशिनि।रुपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि।।जल्द विवाह के लिए नवरात्रि पर इस मंत्र का जाप करें।पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृत्तानु सारिणीम्।तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलोभ्दवाम्।।रोगानशेषानपहंसि तुष्टा, रुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान्।त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां, त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति।।देवि प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोखिलस्य।प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवि चराचरस्य।।वन्दिताप्राधियुगे देवी देव सौभाग्यदायिनीरुपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि।।देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखम्।रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषोजहि॥नवरात्रि पर मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए मंत्र जाप के लिए कुछ नियम होते हैं। सबसे पहले सुबह स्नान करके साफ-सुथरे वस्त्र पहनें और मां दुर्गा के सामने दीपक जलाएं। फिर मां दुर्गा का लाल फूल और मंत्रों का जाप करें। आप मां दुर्गा के मंत्र के जाप के लिए 11, 21 या फिर 108 बार जाप करें। इससे सुख-शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि की प्रार्थना करें।