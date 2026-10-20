विजयादशमी 2026: शुभ योग में दशहरा आज, जानिए रावण दहन का शुभ मुहुर्त और कारगर उपाय

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दशहरा तिथि कब से कब तक

हिंदू पंचांग के अनुसार, दशमी तिथि की शुरुआत आज 20 अक्तूबर को दोपहर 12 बजकर 51 मिनट पर शुरू होगी, जिसका समापन 21 अक्तूबर को दोपहर 2 बजकर 11 मिनट पर होगा। विज्ञापन



दशहरा पर विजय मुहूर्त और शस्त्र पूजना का समय

दशहरा का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार आज के दिन विजय मुहूर्त दोपहर 01 बजकर 59 मिनट से लेकर दोपहर 2 बजकर 45 मिनट तक रहेगा। इस विजय मुहूर्त में मां अपराजिता और शमी के पौधे की पूजन होगी। विज्ञापन विज्ञापन



आज रावण दहन का शुभ मुहूर्त कितने बजे होगा

पंचांग के अनुसार रावण दहन हमेशा सूर्यास्त के बाद ही करने की परंपरा है। आज के दिन सूर्यास्त 5 बजकर 47 मिनट पर होगा ऐसे में इसके बाद ही रावण दहन कर सकते हैं।



दशहरा पर करें ये उपाय

भगवान राम की स्तुति

दशहरा पर भगवान राम के दर्शन, पूजा और उनकी स्तुति करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान राम की पूजा में गुड़ और फल अर्पित करें। इस दिन श्रीराम रक्षा स्तोत्र और राम नाम का जाप करना बहुत ही शुभ और फलदायी रहता है। इससे जीवन में सुख-समृद्धि और संपन्नता आती है।



शमी के पौधे की करें पूजा

दशहरे पर शमी के पौधे की पूजा और दर्शन करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन शमी के पेड़ की पूजा करें और उसके पास दीपक जलाएं। ऐसी मान्यता है विजयादशमी पर दीपक जलाने से कार्यो में सफलता और शत्रुओं का नाश होता है।



मां दुर्गा की स्तुति करें

दशहरे के दिन मां दुर्गा की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन मां दुर्गा को लाल फूल जरूर अर्पित करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार साहस, शक्ति और संकटों से मुक्ति मिलती है।

हिंदू पंचांग के अनुसार, दशमी तिथि की शुरुआत आज 20 अक्तूबर को दोपहर 12 बजकर 51 मिनट पर शुरू होगी, जिसका समापन 21 अक्तूबर को दोपहर 2 बजकर 11 मिनट पर होगा।दशहरा का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार आज के दिन विजय मुहूर्त दोपहर 01 बजकर 59 मिनट से लेकर दोपहर 2 बजकर 45 मिनट तक रहेगा। इस विजय मुहूर्त में मां अपराजिता और शमी के पौधे की पूजन होगी।पंचांग के अनुसार रावण दहन हमेशा सूर्यास्त के बाद ही करने की परंपरा है। आज के दिन सूर्यास्त 5 बजकर 47 मिनट पर होगा ऐसे में इसके बाद ही रावण दहन कर सकते हैं।दशहरा पर भगवान राम के दर्शन, पूजा और उनकी स्तुति करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान राम की पूजा में गुड़ और फल अर्पित करें। इस दिन श्रीराम रक्षा स्तोत्र और राम नाम का जाप करना बहुत ही शुभ और फलदायी रहता है। इससे जीवन में सुख-समृद्धि और संपन्नता आती है।दशहरे पर शमी के पौधे की पूजा और दर्शन करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन शमी के पेड़ की पूजा करें और उसके पास दीपक जलाएं। ऐसी मान्यता है विजयादशमी पर दीपक जलाने से कार्यो में सफलता और शत्रुओं का नाश होता है।दशहरे के दिन मां दुर्गा की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन मां दुर्गा को लाल फूल जरूर अर्पित करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार साहस, शक्ति और संकटों से मुक्ति मिलती है।

आज देशभर में विजयादशमी का पर्व मनाया जा रहा है। विजयादशमी जिसे दशहरा भी कहा जाता है, हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को यह पर्व मनाया जाता है। विजयादशमी का त्योहार बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की जीत के रूप में मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, दशहरा पर भगवान श्रीराम ने रावण का वध करके लंका पर विजय प्राप्ति की थी, इसके अलावा मां दुर्गा ने महिषासुर को युद्ध में परास्त करते हुए उसका संहार किया था। इस कारण हर वर्ष दशहरे के दिन रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले बनाकर उनका दहन किया जाता है। दशहरे दिन शस्त्र पूजन और शमी के पौधे की विशेष रूप से पूजा होती है। आइए जानते हैं आज के दिन रावण दहन का शुभ मुहुर्त क्या रहेगा और इससे जुड़े उपाय।