केसीसी: हिमाचल में किसान क्रेडिट कार्ड के कर्ज से 30,366 अन्नदाता हुए डिफाल्टर, खाते एनपीए घोषित

सुरेश शांडिल्य, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Fri, 13 May 2022 05:00 AM IST