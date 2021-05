हर महिला को पता होने चाहिए ये अधिकार जो सरकार ने बनाएं सुरक्षा से लेकर समानता के लिए

{"_id":"6093f50147050b4cdb639a74","slug":"women-must-know-her-legal-rights-for-safe-and-equal-life","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0939\u0930 \u092e\u0939\u093f\u0932\u093e \u0915\u094b \u092a\u0924\u093e \u0939\u094b\u0928\u0947 \u091a\u093e\u0939\u093f\u090f \u092f\u0947 \u0905\u0927\u093f\u0915\u093e\u0930 \u091c\u094b \u0938\u0930\u0915\u093e\u0930 \u0928\u0947 \u092c\u0928\u093e\u090f\u0902 \u0938\u0941\u0930\u0915\u094d\u0937\u093e \u0938\u0947 \u0932\u0947\u0915\u0930 \u0938\u092e\u093e\u0928\u0924\u093e \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f","category":{"title":"Shakti","title_hn":"\u0936\u0915\u094d\u0924\u093f","slug":"shakti"}}

लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अपराजिता शुक्ला Updated Sun, 09 May 2021 09:27 AM IST