Inspiration: तेलंगाना की फोटोग्राफर बेटी के नाम बड़ी उपलब्धि, मशहूर फैशन मैगजीन में छपी खूबसूरत तस्वीर

वोग फैशन मैगजीन पर जगह पाना या छपना अपने आप में ही बड़ी उपलब्धि है। कई भारतीय सेलिब्रिटीज के नाम ये उपलब्धि दर्ज है, लेकिन इस बार भारत की एक छात्रा का नाम वाॅग के साथ जुड़ा है। तेलंगाना की जनजातीय छात्रा की क्लिक की हुई तस्वीर को वोग इटालिया में शामिल किया गया है। 19 साल की छात्रा की इस सफलता पर वह काफी खुश हैं। न केवल उनकी तस्वीर को वोग इटालिया ने प्रकाशित करने के लिए चुना, बल्कि तेलंगाना के मंत्री केटी रामा राव ने ट्वीट करके उनकी प्रशंसा भी की। आइए जानते हैं वोग इटालिया में तेलंगाना की जिस बेटी के क्लिक की हुई तस्वीर को जगह दी है, उनके बारे में और उस तस्वीर की खासियत के बारे में।

This beautiful picture was picked up by Vogue Italia, a popular Fashion Magazine



Guess who clicked it?



Mamatha Guguloth, a young student of Photography Telangana Tribal Welfare Fine Arts Academy, Siricilla 👏



My compliments to Mamatha and her teachers on this recognition pic.twitter.com/SVKCPUpKtR