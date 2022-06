Fastest Cyclist: मिलिए पुणे की प्रीति मस्के से, 55 घंटे में साइकिल से तय किया लेह से मनाली का सफर

भारत की महिलाएं आज हर कदम पर तरक्की व सफलता हासिल कर रही हैं। बात पढ़ाई की हो या खेल की हो, मानसिक और शारीरिक दोनों स्तर पर महिलाएं पुरुषों से कम नहीं हैं। वह देश के सर्वोच्च सेवा में कार्य कर रही हैं, तो वहीं अंतरराष्ट्रीय खेलों में अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। महिलाओं की सफलता उम्र की मोहताज नहीं। कम उम्र की लड़कियां तो शानदार प्रदर्शन कर ही रही हैं, तो वहीं उम्र दराज महिलाएं, परिवार और गृहस्थी संभालने के साथ ही उद्योग जगत, एथलेटिक्स में अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। इन्हीं दमदार महिलाओं में पुणे की प्रीती मस्के का नाम भी जुड़ गया है। प्रीती मस्के ने ऐसा कारनामा कर दिखाया कि उनका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया। प्रीती की सफलता इसलिए भी खास है क्योंकि वह दो बच्चों की मां भी हैं। बच्चों के जन्म के बाद प्रीति ने अपनी फिटनेस पर ध्यान दिया और इस मुकाम पर पहुंच गईं। चलिए जानते हैं गिनीज रिकॉर्ड बनाने वाली पुणे की प्रीति मस्के के बारे में।

Congratulations Ms Preeti Maske- Its a Guinness Record.



55 hours & 13 minutes, is all she needed to cycle from Leh to Manali, approx 430 km. The ultra cycling effort in High Altitude terrain with reduced Oxygen availability speaks volumes of her tenacity and determination. pic.twitter.com/tGDjzKcAhm