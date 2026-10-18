iPhone 18 का इंतजार होगा थोड़ा लंबा: मार्च 2027 में हो सकती है लॉन्चिंग, भारत में ₹1 लाख के पार जाएगी कीमत!

टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली नीतीश कुमार Sun, 18 Oct 2026 11:51 AM IST

सार सितंबर में iPhone 18 Pro सीरीज और फोल्डेबल iPhone Duo की धांसू एंट्री के बाद अब Apple के बेस मॉडल iPhone 18 को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। ताजा लीक्स के मुताबिक, कंपनी इसे मार्च 2027 में लॉन्च कर सकती है। दमदार 2nm A20 प्रोसेसर और 120Hz LTPO डिस्प्ले से लैस यह फोन भारत में 1 लाख रुपये से ज्यादा की कीमत पर आ सकता है।

मार्च 2027 में लॉन्च हो सकता है स्टैंडर्ड आईफोन 18 - फोटो : एपल

टेक दिग्गज Apple ने बीते सितंबर में अपनी फ्लैगशिप iPhone 18 Pro सीरीज और पहले फोल्डेबल फोन iPhone Duo को मार्केट में उतारकर खूब सुर्खियां बटोरीं। हालांकि, इस लॉन्च इवेंट में स्टैंडर्ड यानी बेस मॉडल iPhone 18 नदारद रहा। अब इस अपकमिंग स्मार्टफोन को लेकर टेक गलियारों से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। रिपोर्ट्स की मानें तो Apple अपने स्टैंडर्ड iPhone 18 को अगले साल मार्च 2027 में लॉन्च करने की तैयारी में है। अगर लीक्स पर भरोसा करें, तो यह अब तक का सबसे महंगा स्टैंडर्ड iPhone साबित हो सकता है।

1 लाख रुपये से ऊपर हो सकती है कीमत - फोटो : एपल

भारत में कितनी होगी कीमत?

Apple के फैंस के लिए सबसे बड़ा झटका इसकी कीमत हो सकती है। याद दिला दें कि iPhone 17 भारत में ₹79,900 की शुरुआती कीमत पर पेश किया गया था, जिसकी आधिकारिक कीमत बाद में बढ़कर ₹99,900 तक पहुंच गई थी।

अब सामने आई ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार, iPhone 18 भारत में 1 लाख रुपये के आंकड़े को आसानी से पार कर सकता है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इसकी शुरुआती कीमत ₹1,10,990 से ₹1,19,990 के बीच रखी जा सकती है।

मार्च 2027 में होगा मेगा लॉन्च?

इंडस्ट्री इनसाइडर्स के मुताबिक, Apple मार्च 2027 में एक स्पेशल स्प्रिंग इवेंट आयोजित कर सकता है। इस इवेंट में स्टैंडर्ड iPhone 18 के साथ किफायती iPhone 18e और स्लिम डिजाइन वाला iPhone Air 2 को भी लॉन्च किया जा सकता है।

चर्चा है कि इस फोन का बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन नवंबर 2026 के आखिरी हफ्ते से शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि, Apple की तरफ से अभी तक लॉन्च डेट या आधिकारिक कीमत को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।

A20 चिपसेट - फोटो : एपल

iPhone 18: क्या होंगे फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स?

शानदार 120Hz डिस्प्ले: iPhone 18 में iPhone 17 की तरह ही 6.3-इंच का LTPO OLED डिस्प्ले मिलने की उम्मीद है। खास बात यह है कि इस बार बेस मॉडल में भी 120Hz रिफ्रेश रेट (ProMotion) का सपोर्ट मिल सकता है, जिससे गेमिंग और स्क्रॉलिंग का एक्सपीरियंस बेहद स्मूथ हो जाएगा। इसके अलावा, स्क्रीन पर दिखने वाला 'डायनेमिक आइलैंड' (Dynamic Island) पहले से छोटा हो सकता है।