इन टॉप फीचर फोन का नहीं है कोई मुकाबला, स्मार्टफोन को देते हैं टक्कर!

{"_id":"5f4e06cfb624865b0d3f9344","slug":"best-selling-top-5-feature-phones-in-india-jio-phone2-to-nokia-5310-xpressmusic-2020","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0907\u0928 \u091f\u0949\u092a \u092b\u0940\u091a\u0930 \u092b\u094b\u0928 \u0915\u093e \u0928\u0939\u0940\u0902 \u0939\u0948 \u0915\u094b\u0908 \u092e\u0941\u0915\u093e\u092c\u0932\u093e, \u0938\u094d\u092e\u093e\u0930\u094d\u091f\u092b\u094b\u0928 \u0915\u094b \u0926\u0947\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902 \u091f\u0915\u094d\u0915\u0930!","category":{"title":"Gadgets","title_hn":"\u0917\u0948\u091c\u0947\u091f\u094d\u0938","slug":"gadgets"}}

टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली, Updated Tue, 01 Sep 2020 02:01 PM IST

1 of 6

Top Features Phones in India - फोटो : For Refernce Only