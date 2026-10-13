Office Friendship: अपने दिन का ज्यादा समय आप दफ्तर में गुजारते हैं। ऐसे में सहकर्मियों के सात दोस्ती होना लाजमी है। दफ्तर में सहकर्मियों संग अच्छी दोस्ती काम को आसान और माहौल को खुशनुमा बना सकती है। साथ में लंच करना, काम में मदद करना और अपनी परेशानियां साझा करना सामान्य बात है। लेकिन कभी-कभी यही दोस्ती आपके प्रोफेशनल जीवन में परेशानी का कारण बन सकती है।

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जब निजी बातें दफ्तर में फैलने लगें

कई बार दफ्तर की दोस्ती ही आपके करियर, उन्नति में बाधा ला सकती है। जब आप दफ्तर के दोस्तों से जरूरत से ज्यादा निजी बातें साझा करते हैं, काम में पक्षपात करते हैं या हर स्थिति में दोस्त का साथ देने लगते हैं, तो इसका असर आपके करियर पर भी पड़ सकता है।दफ्तर में दोस्ती करना गलत नहीं, लेकिन कुछ गलतियां करना नुकसानदायक हो सकता है। यहां उन गलतियों या संकेतों के बारे में बताया जा रहा है, जो दफ्तर की दोस्ती में आमतौर पर लोग कर बैठते हैं। इससे उनका करियर प्रभावित होता है।

अगर आप अपनी सैलरी, निजी समस्याएं या करियर प्लान हर सहकर्मी से साझा करते हैं, तो ये बातें गलत तरीके से इस्तेमाल हो सकती हैं। इसलिए भरोसा करने से पहले सामने वाले को अच्छी तरह समझें।



दोस्ती के कारण काम प्रभावित होना

दोस्त की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन बार-बार उसका काम अपने ऊपर लेना आपकी जिम्मेदारियों और प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है। अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट रखें।

दफ्तर की राजनीति में फंसना

किसी दोस्त के कहने पर दूसरे सहकर्मियों की बुराई करना या दफ्तर की राजनीति में शामिल होना आपकी प्रोफेशनल छवि खराब कर सकता है।



काम और दोस्ती के बीच संतुलन रखें

ऑफिस में दोस्त बनाना गलत नहीं है। जरूरी है कि आप निजी रिश्तों और पेशेवर जिम्मेदारियों के बीच स्पष्ट सीमाएं बनाए रखें। विनम्रता, निष्पक्षता और अपने काम पर ध्यान देकर आप दोस्ती भी निभा सकते हैं और करियर भी सुरक्षित रख सकते हैं।