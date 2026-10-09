सेहत की बात: शाकाहारी लोगों में क्यों ज्यादा देखी जाती है विटामिन बी-12 की कमी? कब हो जाएं सावधान

1 of 4 विटामिन बी-12 की कमी - फोटो : Amarujala.com/AI







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कई अध्ययनों से ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि अगर हम सभी सिर्फ डाइट को ही ठीक कर लें तो ये कई प्रकार की बीमारियों के खतरे को कम करने में मददगार हो सकता है। पौष्टिक आहार से शरीर को आवश्यक पोषक तत्वों की आसानी से पूर्ति हो जाती है, जो शरीर के कामकाज के लिए जरूरी है।



कई बार लोगों की शिकायत होती है कि घर का बना खाना खाने के बावजूद शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो गई है। हालिया रिपोर्ट्स से पता चलता है बड़ी संख्या में भारतीय विटामिन बी-12 की कमी का शिकार हैं। यह विटामिन लाल रक्त कोशिकाएं बनाने और नसों को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है। इसकी कमी होने पर थकान, कमजोरी, हाथ-पैरों में झनझनाहट और याददाश्त से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं।



मेडिकल रिपोर्ट्स से पता चलता है कि विटामिन बी-12 की कमी का खतरा खासतौर पर उन लोगों में ज्यादा देखा जाता रहा है जो शाकाहारी या वीगन डाइट का सेवन करते हैं। अब सवाल ये है कि शाकाहारी लोगों में इसकी कमी क्यों होती है और शरीर में इसकी पूर्ति की जा सकती है?

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2 of 4 विटामिन बी-12 - फोटो : Adobe Stock

पहले जान लीजिए विटामिन बी-12 क्यों जरूरी है?



विटामिन बी-12 शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं और डीएनए को बनाने के साथ तंत्रिका तंत्र यानी नसों को ठीक से काम करने में मदद करता है। इसकी कमी होने पर शरीर में स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाएं बनाने की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया नाम की समस्या हो सकती है।

विटामिन बी-12 की कमी के कारण आपको थकान-कमजोरी, सांस फूलने या चक्कर आने जैसी परेशानियां हो सकती हैं।

कुछ लोगों में जीभ में दर्द, हाथ-पैरों में सुन्नपन, झनझनाहट और चलते समय संतुलन बनाने में दिक्कत भी हो सकती है।

3 of 4 आहार पर दें ध्यान - फोटो : Freepik.com

शाकाहारी लोगों में इसकी कमी क्यों हो सकती है?



विटामिन बी-12 मुख्य रूप से पशु-आधारित खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। ऐसे में शाकाहारी और वीगन आहार लेने वाले लोगों में इसकी कमी का खतरा हो सकता है।

शाकाहारी लोगों को दूध, दही, पनीर और अंडे से विटामिन-बी मिल सकता है। फोर्टिफाइड फूड्स से भी इसकी पूर्ति हो सकती है।

मांसाहार की तुलना में शाकाहारी लोगों में विटामिन बी-12 के खाद्य स्रोत कम हैं।

भोजन के अलावा शरीर में इस विटामिन का अवशोषण भी अहम है। पेट या आंतों से जुड़ी कुछ बीमारियां, बढ़ती उम्र और कुछ दवाएं भी बी-12 की कमी का कारण बन सकती हैं।

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4 of 4 हाथों में होती है झनझनाहट - फोटो : Adobe Stock