सेहत की बात: आखिर ओमेगा-3 को सेहत के लिए क्यों इतना जरूरी मानते हैं विशेषज्ञ, आपकी डाइट में है ये न्यूट्रिशन?

1 of 4 ओमेगा-3 वाली चीजें खाने के फायदे - फोटो : Amarujala.com/AI

शरीर को स्वस्थ रखने के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ सभी लोगों को अपने खान-पान को लेकर सावधानी बरतने की सलाह देते हैं। हमारी डाइट ऐसी होनी चाहिए जिससे शरीर को जरूरी अधिकतर पोषक तत्वों की आसानी से पूर्ति हो सके।



शरीर को बेहतर तरीके से काम करते रहने के लिए सिर्फ प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स ही नहीं, बल्कि हेल्दी फैट्स की भी जरूरत होती है। ओमेगा-3 फैटी एसिड ऐसा ही एक जरूरी पोषक तत्व है, जिसे अध्ययनों में हार्ट से लेकर ब्रेन तक के लिए फायदेमंद पाया गया है। शरीर इसे खुद से नहीं बना पाता, इसलिए इसकी पूर्ति भोजन के जरिए करनी होती है।



अध्ययनों में पाया गया है कि ओमेगा-3 हार्ट हेल्थ बेहतर रखने और सूजन कम करने में भी मदद करता है। क्या आप ओमेगा-3 से भरपूर डाइट ले रहे हैं?

Trending Videos

2 of 4 हृदय रोगों का खतरा - फोटो : adobe stock photos

स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं, डाइट से ओमेगा-3 की आसानी से पूर्ति हो सकती है। मछली, अखरोट, अलसी और चिया सीड्स इसके अच्छे स्रोत हैं। ओमेगा-3 ट्राइग्लिसराइड्स यानी खून में मौजूद फैट को कम करने में भी मदद करता है। आइए जानते है कि ये शरीर के लिए इतना जरूरी क्यों माना जाता है?



दिल की सेहत के लिए फायदेमंद



अध्ययनों में ओमेगा-3 को ट्राइग्लिसराइड्स का स्तर कम करने में फायदेमंद पाया गया है। मछली का नियमित रूप से संतुलित मात्रा में सेवन हृदय स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकता है।

कुछ शोध बताते हैं कि पर्याप्त मात्रा में ओमेगा-3 का सेवन ब्लड प्रेशर में कमी लाने में भी मदद कर सकता है। हालांकि इसके लिए नमक का सेवन कम करना, नियमित व्यायाम और अच्छी नींद भी जरूरी है।

3 of 4 ब्रेन के लिए फायदे - फोटो : Adobe Stock

ब्रेन और आंखों के लिए फायदे



दिमाग और आंखों के रेटिना की कोशिकाओं पर भी ओमेगा-3 के लाभ देखे गए हैं। गर्भावस्था और शिशु के विकास के दौरान इसकी खास भूमिका होती है।

ओमेगा-3 फैटी एसिड का एक प्रमुख प्रकार डीएचए (डोकोसाहेक्साएनोइक एसिड) मस्तिष्क और आंखों के रेटिना का अहम घटक है। पर्याप्त मात्रा में इसका सेवन मस्तिष्क की सामान्य कार्यप्रणाली और आंखों की सेहत के लिए जरूरी है।

ओमेगा-3 मस्तिष्क की कोशिकाओं की संरचना और उनके बीच संचार को बेहतर बनाए रखने में मदद करता है। वहीं, आंखों के रेटिना के सामान्य कामकाज में भी इसके लाभ हो सकते हैं।

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 4 सूजन के कारण होने वाली बीमारियां - फोटो : Adobe Stock Images