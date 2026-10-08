हेल्थ टिप्स: कमजोरी-थकान हो या रहती हो खून की कमी, इस सूखे फल में छिपा है सबका इलाज

शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नट्स-सीड्स का सेवन करना फायदेमंद माना जाता है। सूखे मेवों में कई प्रकार के पोषक तत्व होते हैं जिनकी हमारे शरीर को नियमित रूप से आवश्यकता होती है। जिन लोगों को अक्सर कमजोरी और थकान की समस्या बनी रहती है उन्हें भी सूखे मेवे खाने से लाभ मिल सकता है।
आहार विशेषज्ञ बताते हैं, खजूर को सिर्फ मीठा सूखा फल समझना ठीक नहीं है। इसमें फाइबर, विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं। यही वजह है कि इसे लंबे समय से पौष्टिक आहार का हिस्सा माना जाता रहा है। जिन लोगों को अक्सर कमजोरी या थकान महसूस होती है, उनके लिए भी खजूर उपयोगी हो सकता है। नियमित मात्रा में खजूर खाने से शरीर को ऊर्जा मिलने के साथ कई और स्वास्थ्य लाभ मिल सकते हैं।
एनीमिया के शिकार लोगों के लिए भी इसे फायदेमंद माना जाता रहा है।
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शरीर में आयरन की कमी
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आयरन की कमी में हो सकता है उपयोगी
खजूर में आयरन पाया जाता है, जो शरीर में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए जरूरी पोषक तत्व है। इसलिए इसे आयरन की कमी से बचाव करने वाले आहार में शामिल किया जा सकता है।
- महिलाओं और गर्भावस्था के दौरान आयरन की जरूरत बढ़ जाती है, इसलिए इस समय पौष्टिक आहार का विशेष ध्यान रखना जरूरी होता है।
- खजूर में आयरन और कॉपर होता है, जो शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं और हीमोग्लोबिन के निर्माण में मदद करते हैं।
- इसके अलावा खजूर में विटामिन बी6 के साथ फ्लेवोनॉइड्स और कैरोटेनॉइड्स जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं, जो कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव नुकसान से बचाने में भूमिका निभाते हैं।
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थकान-कमजोरी की दिक्कत
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शरीर को देता है ताकत
खजूर में ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और सुक्रोज जैसी प्राकृतिक शर्करा होती हैं। ये शरीर को जल्दी ऊर्जा देने में मदद करती हैं। इसी कारण से व्यायाम करने वाले या एथलीट्स खजूर को अपने आहार में शामिल करते हैं।
- कमजोरी और थकान महसूस होने पर भी यह ऊर्जा का अच्छा स्रोत हो सकता है। कुछ अध्ययनों में दूध के साथ खजूर का सेवन भी फायदेमंद बताया गया है। हालांकि, खजूर मीठा होता है, इसलिए इसे संतुलित मात्रा में खाना चाहिए।
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पेट की समस्या और कब्ज
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कब्ज और पाचन की समस्या में मददगार
अगर पाचन ठीक नहीं रहता या अक्सर कब्ज की शिकायत होती है तो खजूर को डाइट में शामिल किया जा सकता है। इसमें फाइबर की अच्छी मात्रा होती है, जो आंतों की गतिविधि को बेहतर रखने में मदद करता है। फाइबर मल को नरम करने और कब्ज की समस्या से राहत दिलाने में मदद कर सकता है। नियमित और संतुलित मात्रा में खजूर खाने से पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में सहायता मिल सकती है।
दिल की सेहत के लिए भी फायदेमंद
खजूर में पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स पाए जाते हैं, जो शरीर में बीपी को कंट्रोल रखने में मदद करते हैं। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और सूजन से बचाव में मदद करता है। इस वजह से खजूर को हृदय की सेहत के लिए उपयोगी आहार माना जाता है। संतुलित आहार का हिस्सा बनाकर इसका सेवन दिल से जुड़ी बीमारियों के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है।
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नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।
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