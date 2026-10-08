हेल्थ टिप्स: कमजोरी-थकान हो या रहती हो खून की कमी, इस सूखे फल में छिपा है सबका इलाज

आहार विशेषज्ञ बताते हैं, खजूर को सिर्फ मीठा सूखा फल समझना ठीक नहीं है। इसमें फाइबर, विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं। यही वजह है कि इसे लंबे समय से पौष्टिक आहार का हिस्सा माना जाता रहा है। जिन लोगों को अक्सर कमजोरी या थकान महसूस होती है, उनके लिए भी खजूर उपयोगी हो सकता है। नियमित मात्रा में खजूर खाने से शरीर को ऊर्जा मिलने के साथ कई और स्वास्थ्य लाभ मिल सकते हैं। एनीमिया के शिकार लोगों के लिए भी इसे फायदेमंद माना जाता रहा है।

कब्ज और पाचन की समस्या में मददगार



अगर पाचन ठीक नहीं रहता या अक्सर कब्ज की शिकायत होती है तो खजूर को डाइट में शामिल किया जा सकता है। इसमें फाइबर की अच्छी मात्रा होती है, जो आंतों की गतिविधि को बेहतर रखने में मदद करता है। फाइबर मल को नरम करने और कब्ज की समस्या से राहत दिलाने में मदद कर सकता है। नियमित और संतुलित मात्रा में खजूर खाने से पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में सहायता मिल सकती है।





दिल की सेहत के लिए भी फायदेमंद



खजूर में पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स पाए जाते हैं, जो शरीर में बीपी को कंट्रोल रखने में मदद करते हैं। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और सूजन से बचाव में मदद करता है। इस वजह से खजूर को हृदय की सेहत के लिए उपयोगी आहार माना जाता है। संतुलित आहार का हिस्सा बनाकर इसका सेवन दिल से जुड़ी बीमारियों के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है।







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नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।



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