Liger Trailer Record: विजय देवरकोंडा ने तोड़ा आमिर-सलमान की फिल्म का रिकॉर्ड, 24 घंटे में हासिल किए इतने व्यूज

The #LigerTrailer left the nation SHOOK in 24 hours!⚡



With 50M+ views and the #1 spot on YouTube!🔥https://t.co/Jl8kBfY50Y#Liger#LigerOnAug25th



__________@MikeTyson @TheDeverakonda @ananyapandayy @karanjohar #PuriJagannadh @Charmmeofficial @apoorvamehta18 pic.twitter.com/TH8jx7zD4s