इससे पहले सुकेश चंद्रशेखर मामले में पूछताछ के लिए अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज को सोमवार को फिर तलब किया गया था। इस सिलसिले में अभिनेत्री ईओडब्ल्यू शाखा में पहुंची थीं। इस दौरान एक्ट्रेस से करीब सात घंटे तक पूछताछ की गई। बता दें कि इस मामले में जैकलीन बुधवार को भी आर्थिक अपराध शाखा के सामने पेश हुई थी। इस दौरान जैकलीन के साथ पिंकी ईरानी भी थी। पिंकी ईरानी ने ही जैकलीन को सुकेश चंद्रशेखर से मिलवाया था। दोनों को आमने सामने बिठाकर उनसे पूछताछ की गई थी।





Investigations were done yesterday regarding the money trail of the gifts given by Sukesh and the diversion of funds. Further investigation on this matter will be done once Leepakshi comes back: Ravindra Yadav, Special CP, Crime/EoW