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भोजपुरी 'आवारा बलम' आ गया सामने, देखिए जब ट्रेलर ऐसा धमाल है तो फिल्म कैसी होगी?
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला, Updated Fri, 13 Apr 2018 01:34 PM IST
टीजर के बाद भोजपुरी सुपरस्टार अभिनेता अरविंद अकेला कल्लू की फिल्म ‘आवारा बलम’ का ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म का शानदार एक्शन और रोमांस दर्शकों का दिल जीत लेगा। इसमें कल्लू तनुश्री और प्रियंका पंडित के साथ रोमांस करते नजर आ रहे हैं। कल्लू की यह अब तक की सबसे बड़ी एक्शन फिल्म है। इससे पहले कल्लू को उनके फैंस इतने एक्शन अंदाज में नहीं देखा है।
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