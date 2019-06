{"_id":"5cfcc4adbdec22070352ce73","slug":"how-to-claim-your-car-insurance-in-condition-of-fire-all-you-need-to-know","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0905\u0917\u0930 \u0932\u0917 \u091c\u093e\u090f \u0915\u093e\u0930 \u092e\u0947\u0902 \u0906\u0917, \u0924\u094b \u0910\u0938\u0947 \u0915\u0930\u0947\u0902 \u0907\u0902\u0936\u094d\u092f\u094b\u0930\u0947\u0902\u0938 \u0915\u094d\u0932\u0947\u092e","category":{"title":"Automobiles","title_hn":"\u0911\u091f\u094b-\u0935\u0930\u094d\u0932\u094d\u0921","slug":"automobiles"}}

ऑटो डेस्क, अमर उजाला, Updated Sun, 09 Jun 2019 02:05 PM IST

1 of 4

How to claim your car insurance - फोटो : google