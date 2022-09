Jharkhand Politics: छत्तीसगढ़ के सीएम का दावा, राज्य में जल्द ही ईडी-आईटी के छापे पड़ेंगे

झारखंड के विधायकों की रायपुर में बाड़बंदी के बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुक्रवार को बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि उनके राज्य में जल्द ही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और आयकर विभाग की छापेमारी होने वाली है। उन्होंने इसकी वजह भी बताई। उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्य झारखंड के सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायक हमारे यहां यानी राजधानी रायपुर के पास एक रिसॉर्ट में रह रहे हैं। इसलिए जल्द ही यहां ईडी-आईटी सक्रिय होने वाली है।

#WATCH | "Jharkhand MLAs are staying here, we've welcomed them. BJP is opposing it, ED & IT will soon raid here," says Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel pic.twitter.com/bLM3t3j4GI