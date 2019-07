महाराष्ट्र: विधानसभा में मराठा आरक्षण में कटौती संबंधी विधेयक पारित

महाराष्ट्र विधानसभा ने सोमवार को उस विधेयक को पारित कर दिया जिससे शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में मराठा आरक्षण मौजूदा 16 फीसद से घटकर 12 और 13 फीसद हो जाएगा। बंबई उच्च न्यायालय के पिछले हफ्ते के आदेश के बाद पारित यह विधेयक, सामाजिक और आर्थिक पिछड़ा वर्ग (एसईबीसी) अधिनियम में संशोधन करता है जिससे मराठा आरक्षण का प्रतिशत कम किया जा सके।

Both the houses of Maharashtra Legislature unanimously passes Maratha reservation (SEBC) Amendment Bill. According to the amended bill, 12% reservation for Marathas in Jobs and 13% reservation in Education.