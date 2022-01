{"_id":"61e6b5e3c05a866629532eae","slug":"mewat1642509795","type":"story","status":"publish","title_hn":"खबर का असर

अमर उजाला लोकल ब्यूरो

Updated Tue, 18 Jan 2022 06:13 PM IST

खबर का असर गांव रायपुर, जाडोली, लहरवाडी में पानी निकासी के पहुंचे पंप -किसानों में खुशी, अमर उजाला का किया धन्यवाद यूनुस अलवी पुन्हाना करीब एक हजार एकड खेतों में बरसाती पानी भरने से परेषान किसानों की मांग को प्रमुखता से उठाने पर जिला प्रषासन ने चार गावों में पानी निकासी के पंप भेज दिये हैं तथा कई अन्य गावों में भी जल्द पंप सेट भेज दिये जायेगें। गांव में पंप सेट पहुंचने से किसानों में खुषी की लहर है। किसानों ने उनकी समस्या का उठाने पर अमर उजाला का धन्यवाद किया है। आपको बता दें कि अमर उजाला ने सोमवार को 'चार गावों की सैकडों एकड़ फसल में भरा बरसाती पानी' षीर्षक से प्रमुखता से खबर छापी थी। अमर उजाला की खबर पर संज्ञान लेते हुऐ जिला उपायुक्त षक्ति सिंह ने बरसाती पानी भरे गावों में तुरंत पंप सैट लगाने के लिए सिंचाई विभाग को आदेष दिये। डीसी के आदेष के बाद पुन्हाना खंड के गांव रायपुर, जाडोली, लहरवाड़ी और नूंह खंड के गांव सूड़ाका में पंप सैट भेज दिये गये हैं जबकि गांव भूरियाकी, गुलालता आदि गावों में मंगलवार तक पंप सैट भेज दिये जायेगें। किसानों ने बताया कि रायपुर, नहारपुर, जोडोली, लहरवाडी और षाहचौखा, भूरियाकी सहित कई गावों की एक हजार से अधिक एकड गेंहू की फसल में एक से दो फीट तक पानी भर गया हैं। जिसकी खबर को प्रमुखता से अमर उजाला अखबार ने छापा है उसके बाद ही प्रषासन हरकत में आया है। सभी गावों के लोग अमर उजाला का धन्यवाद करते है। आपको बता दें कि प्रषासन ने रायपुर, नहारपुर, जाडोली, भूरियाकी आदि गावों के बरसाती पानी को गांव चांदनकी के नजदीक बरसाती नहर में डालने की योजना बनाई है। विभाग ने गांव राजपुर से लेकर बरसाती नहर तक खुदाई कर भी दी है। नाले की गहराई कम होने की वजह से बरसाती पानी नाले में जाने की बजाये वापिस गावों के खेतों में भर गया। जिससे किसानों को करीब एक हजार एकड़ गेंहू की फसल खराब हो गई है। क्या कहते हैं सिंचाई विभाग के अधिकारी सिंचाई विभाग नूंह के एसडीओ (मकैनिकल) जगदीष ने बताया कि उच्च अधिकारियों आदेष पर गांव रायपुर, जाडोली, सूडाका सहित चार गावों में पानी निकासी के पंप सैट भेज दिये गये है। जबकि भूरियाकी, लहरवाड़ी आदि गांवों में पंप सैट भेजे जा रहे है। क्या कहते हैं जिला उपायुक्त जिला उपायुक्त षक्ति सिंह ने बताया कि नूंह जिला के जिन गांवों में सैम या बरसाती पानी भरा हुआ है उनके युद्ध स्तर पर निकाला जा रहा है। इस बारे में सिंचाई विभाग के अधिकारियों को आदेष दे दिये गये हैं। जिन गावों में पानी निकासी षुरू नहीं हुई है वे इस बारे में सूचना दे सकते है। डीसी का कहना है कि किसानों की हर समस्या का समाधान किया जायेगा।