एशियन पैरा गेम्स LIVE: पदकों की बारिश! भारत को आज मिला तीसरा गोल्ड; प्रवीण-आयुष के बाद सचिन खिलारी बने चैंपियन

08:38 AM, 21-Oct-2026 एशियन पैरा गेम्स LIVE: पदकों की बारिश से पांचवें स्थान पर पहुंचा भारत, खाते में आए 12 स्वर्ण समेत 44 पदक भारत ने एशियाई पैरा गेम्स 2026 की पदक तालिका में लंबी छलांग लगाई है। बुधवार सुबह शानदार प्रदर्शन के दम पर भारतीय दल छठे से पांचवें स्थान पर पहुंच गया। भारत के खाते में अब 12 स्वर्ण, 14 रजत और 18 कांस्य समेत कुल 44 पदक हो गए हैं। इससे पहले भारत 10 स्वर्ण, 12 रजत और 16 कांस्य पदकों के साथ छठे स्थान पर था।



प्रवीण, आयुष और सचिन ने बढ़ाया भारत का गौरव

बुधवार सुबह भारतीय खिलाड़ियों ने एथलेटिक्स में शानदार प्रदर्शन किया। प्रवीण कुमार ने पुरुषों की हाई जंप टी44/64 स्पर्धा में 2.05 मीटर की छलांग लगाकर गेम्स रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता। इसी स्पर्धा में बंटी ने रजत पदक अपने नाम किया। आयुष वर्मा ने पुरुषों की एफ53 शॉटपुट स्पर्धा में 8.16 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता। वहीं, सचिन खिलारी ने पुरुषों की एफ46 शॉटपुट स्पर्धा में 15.87 मीटर के गेम्स रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इस स्पर्धा में मोहम्मद यासिर ने रजत और परवीन ने कांस्य पदक जीतकर भारत का दबदबा कायम किया।



ईरान को पछाड़कर पांचवें स्थान पर भारत

लगातार पदक जीतने का फायदा भारत को पदक तालिका में मिला है। भारतीय दल ने ईरान को पीछे छोड़कर पांचवां स्थान हासिल किया है। अब भारत की नजरें शीर्ष चार में जगह बनाने पर हैं। दक्षिण कोरिया 37 पदकों के साथ चौथे स्थान पर है। नागोया में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है और पदक तालिका में आगे बढ़ने की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं।



भारत ने एशियाई पैरा गेम्स 2026 की पदक तालिका में लंबी छलांग लगाई है। बुधवार सुबह शानदार प्रदर्शन के दम पर भारतीय दल छठे से पांचवें स्थान पर पहुंच गया। भारत के खाते में अब 12 स्वर्ण, 14 रजत और 18 कांस्य समेत कुल 44 पदक हो गए हैं। इससे पहले भारत 10 स्वर्ण, 12 रजत और 16 कांस्य पदकों के साथ छठे स्थान पर था।बुधवार सुबह भारतीय खिलाड़ियों ने एथलेटिक्स में शानदार प्रदर्शन किया। प्रवीण कुमार ने पुरुषों की हाई जंप टी44/64 स्पर्धा में 2.05 मीटर की छलांग लगाकर गेम्स रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता। इसी स्पर्धा में बंटी ने रजत पदक अपने नाम किया। आयुष वर्मा ने पुरुषों की एफ53 शॉटपुट स्पर्धा में 8.16 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता। वहीं, सचिन खिलारी ने पुरुषों की एफ46 शॉटपुट स्पर्धा में 15.87 मीटर के गेम्स रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इस स्पर्धा में मोहम्मद यासिर ने रजत और परवीन ने कांस्य पदक जीतकर भारत का दबदबा कायम किया।लगातार पदक जीतने का फायदा भारत को पदक तालिका में मिला है। भारतीय दल ने ईरान को पीछे छोड़कर पांचवां स्थान हासिल किया है। अब भारत की नजरें शीर्ष चार में जगह बनाने पर हैं। दक्षिण कोरिया 37 पदकों के साथ चौथे स्थान पर है। नागोया में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है और पदक तालिका में आगे बढ़ने की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं।

08:26 AM, 21-Oct-2026 एशियन पैरा गेम्स LIVE: शॉटपुट में भारत का क्लीन स्वीप, सचिन खिलारी ने रिकॉर्ड के साथ जीता स्वर्ण भारत ने एशियाई पैरा गेम्स 2026 में पुरुषों की एफ46 शॉटपुट स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए तीनों पदक अपने नाम कर लिए। सचिन खिलारी ने 15.87 मीटर के गेम्स रिकॉर्ड थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता। मोहम्मद यासिर ने 15.06 मीटर के प्रयास के साथ रजत, जबकि परवीन ने 14.94 मीटर दूर गोला फेंककर कांस्य पदक अपने नाम किया।



नागोया में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा ऐसा रहा कि स्वर्ण, रजत और कांस्य तीनों पदक भारत की झोली में आए। सचिन ने रिकॉर्ड प्रदर्शन के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया, वहीं यासिर और परवीन ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत की इस ऐतिहासिक सफलता को पूरा किया। भारत ने एशियाई पैरा गेम्स 2026 में पुरुषों की एफ46 शॉटपुट स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए तीनों पदक अपने नाम कर लिए। सचिन खिलारी ने 15.87 मीटर के गेम्स रिकॉर्ड थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता। मोहम्मद यासिर ने 15.06 मीटर के प्रयास के साथ रजत, जबकि परवीन ने 14.94 मीटर दूर गोला फेंककर कांस्य पदक अपने नाम किया।नागोया में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा ऐसा रहा कि स्वर्ण, रजत और कांस्य तीनों पदक भारत की झोली में आए। सचिन ने रिकॉर्ड प्रदर्शन के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया, वहीं यासिर और परवीन ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत की इस ऐतिहासिक सफलता को पूरा किया।

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08:24 AM, 21-Oct-2026 एशियन पैरा गेम्स LIVE: तीरंदाजी में शीतल-पायल की जोड़ी ने जीता रजत, चीन ने स्वर्ण पर जमाया कब्जा नागोया में जारी एशियाई पैरा गेम्स 2026 में भारत की शीतल देवी और पायल नाग की जोड़ी ने महिला कंपाउंड डबल्स स्पर्धा में रजत पदक जीता। भारतीय जोड़ी को फाइनल में चीन के खिलाफ 141-150 से हार का सामना करना पड़ा। चीन ने शानदार निशानेबाजी करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया।



शीतल और पायल ने पूरे टूर्नामेंट में दमदार प्रदर्शन किया, लेकिन फाइनल में चीनी जोड़ी उन पर भारी पड़ी। इस स्पर्धा में भारत के नाम 157 अंकों का विश्व रिकॉर्ड भी है। हालांकि, खिताबी मुकाबले में चीन ने दबाव के बीच बेहतर प्रदर्शन करते हुए बाजी मार ली। भारतीय जोड़ी को रजत पदक से संतोष करना पड़ा।



नागोया में जारी एशियाई पैरा गेम्स 2026 में भारत की शीतल देवी और पायल नाग की जोड़ी ने महिला कंपाउंड डबल्स स्पर्धा में रजत पदक जीता। भारतीय जोड़ी को फाइनल में चीन के खिलाफ 141-150 से हार का सामना करना पड़ा। चीन ने शानदार निशानेबाजी करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया।शीतल और पायल ने पूरे टूर्नामेंट में दमदार प्रदर्शन किया, लेकिन फाइनल में चीनी जोड़ी उन पर भारी पड़ी। इस स्पर्धा में भारत के नाम 157 अंकों का विश्व रिकॉर्ड भी है। हालांकि, खिताबी मुकाबले में चीन ने दबाव के बीच बेहतर प्रदर्शन करते हुए बाजी मार ली। भारतीय जोड़ी को रजत पदक से संतोष करना पड़ा।

08:21 AM, 21-Oct-2026 एशियन पैरा गेम्स LIVE: चौथे दिन अब तक भारत ने कितने पदक जीते? नागोया में बुधवार को अब तक उपलब्ध अपडेट के अनुसार, भारत ने दो स्वर्ण, एक रजत और तीन कांस्य पदक जीते हैं। प्रवीण कुमार और आयुष वर्मा ने स्वर्ण, बंटी ने रजत, जबकि अनूभव चौधरी, राकेशभाई भट्ट और आयुष वर्मा ने कांस्य पदक अपने नाम किए। नागोया में बुधवार को अब तक उपलब्ध अपडेट के अनुसार, भारत ने दो स्वर्ण, एक रजत और तीन कांस्य पदक जीते हैं। प्रवीण कुमार और आयुष वर्मा ने स्वर्ण, बंटी ने रजत, जबकि अनूभव चौधरी, राकेशभाई भट्ट और आयुष वर्मा ने कांस्य पदक अपने नाम किए।

08:21 AM, 21-Oct-2026 एशियन पैरा गेम्स LIVE: सचिन खिलारी से भी स्वर्ण की उम्मीद भारत के सचिन खिलारी ने पुरुषों की एफ46 शॉटपुट स्पर्धा में 15.79 मीटर का थ्रो करके नया गेम्स रिकॉर्ड बनाया। स्पर्धा के जारी रहने के दौरान मोहम्मद यासिर और परवीन भी पदक की दौड़ में बने हुए थे। इस स्पर्धा में भारत को एक और स्वर्ण पदक मिलने की उम्मीद थी। भारत के सचिन खिलारी ने पुरुषों की एफ46 शॉटपुट स्पर्धा में 15.79 मीटर का थ्रो करके नया गेम्स रिकॉर्ड बनाया। स्पर्धा के जारी रहने के दौरान मोहम्मद यासिर और परवीन भी पदक की दौड़ में बने हुए थे। इस स्पर्धा में भारत को एक और स्वर्ण पदक मिलने की उम्मीद थी।

08:20 AM, 21-Oct-2026 एशियन पैरा गेम्स LIVE: राकेशभाई भट्ट ने भी दिलाया कांस्य भारत के राकेशभाई भट्ट ने पुरुषों की टी37 श्रेणी की 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। उन्होंने 11.50 सेकेंड का समय निकाला, जो उनका व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। सऊदी अरब के अलनखली अली ने 11.31 सेकेंड के समय के साथ स्वर्ण पदक जीता, जबकि चीन के पर्नोमो सप्तयोगो 11.35 सेकेंड में दौड़ पूरी करके दूसरे स्थान पर रहे। भारत के राकेशभाई भट्ट ने पुरुषों की टी37 श्रेणी की 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। उन्होंने 11.50 सेकेंड का समय निकाला, जो उनका व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। सऊदी अरब के अलनखली अली ने 11.31 सेकेंड के समय के साथ स्वर्ण पदक जीता, जबकि चीन के पर्नोमो सप्तयोगो 11.35 सेकेंड में दौड़ पूरी करके दूसरे स्थान पर रहे।

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08:20 AM, 21-Oct-2026 एशियन पैरा गेम्स LIVE: अनूभव चौधरी ने 100 मीटर दौड़ में जीता कांस्य भारत के अनूभव चौधरी ने पुरुषों की टी35 श्रेणी की 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। उन्होंने 12.72 सेकेंड में दौड़ पूरी करके तीसरा स्थान हासिल किया। ईरान के जारे अलीरेजा ने 12.32 सेकेंड के गेम्स रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता, जबकि अनूभव को कांस्य से संतोष करना पड़ा।

भारत के अनूभव चौधरी ने पुरुषों की टी35 श्रेणी की 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। उन्होंने 12.72 सेकेंड में दौड़ पूरी करके तीसरा स्थान हासिल किया। ईरान के जारे अलीरेजा ने 12.32 सेकेंड के गेम्स रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता, जबकि अनूभव को कांस्य से संतोष करना पड़ा।

08:20 AM, 21-Oct-2026 एशियन पैरा गेम्स LIVE: कौन हैं प्रवीण उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के गोविंदगढ़ गांव से आने वाले प्रवीण ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में रजत पदक जीता था। इसके बाद उन्होंने पेरिस पैरालंपिक 2024 में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वर्ष 2025 की विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कांस्य जीतने के बाद अब उन्होंने एशियाई पैरा गेम्स में भी स्वर्ण और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के गोविंदगढ़ गांव से आने वाले प्रवीण ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में रजत पदक जीता था। इसके बाद उन्होंने पेरिस पैरालंपिक 2024 में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वर्ष 2025 की विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कांस्य जीतने के बाद अब उन्होंने एशियाई पैरा गेम्स में भी स्वर्ण और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया।

08:19 AM, 21-Oct-2026 एशियन पैरा गेम्स LIVE: प्रवीण कुमार ने रिकॉर्ड के साथ जीता स्वर्ण भारत के स्टार पैरा एथलीट प्रवीण कुमार ने पुरुषों की टी64 ऊंची कूद स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। उन्होंने 2.05 मीटर की छलांग लगाई, जो एशियाई पैरा गेम्स का नया रिकॉर्ड है। प्रवीण ने 2.00 मीटर की ऊंचाई आसानी से पार की और इसके बाद 2.05 मीटर पर भी सफलता हासिल की। हालांकि, वह 2.07 मीटर की ऊंचाई पार नहीं कर सके। भारत के ही बंती ने 1.92 मीटर की छलांग के साथ रजत पदक जीता। उज्बेकिस्तान के तेमुर्बेक गियाजोव 1.86 मीटर के प्रयास के साथ तीसरे स्थान पर रहे। भारत के स्टार पैरा एथलीट प्रवीण कुमार ने पुरुषों की टी64 ऊंची कूद स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। उन्होंने 2.05 मीटर की छलांग लगाई, जो एशियाई पैरा गेम्स का नया रिकॉर्ड है। प्रवीण ने 2.00 मीटर की ऊंचाई आसानी से पार की और इसके बाद 2.05 मीटर पर भी सफलता हासिल की। हालांकि, वह 2.07 मीटर की ऊंचाई पार नहीं कर सके। भारत के ही बंती ने 1.92 मीटर की छलांग के साथ रजत पदक जीता। उज्बेकिस्तान के तेमुर्बेक गियाजोव 1.86 मीटर के प्रयास के साथ तीसरे स्थान पर रहे।