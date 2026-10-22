एशियन पैरा गेम्स LIVE: सुर्वणा राज का स्वर्णिम प्रहार, स्वाति चौधरी ने रचा इतिहास; बैडमिंटन में दो कांस्य

08:15 AM, 22-Oct-2026 एशियन पैरा गेम्स LIVE: भारत के खाते में आज अब तक चार पदक चौथे दिन अब तक भारत ने चार पदक अपने नाम किए हैं। सुर्वणा राज ने स्वर्ण, स्वाति चौधरी ने रजत, जबकि मनीषा रामदास-प्रमोद भगत और कृष्णा नागर-नित्या श्री की जोड़ियों ने कांस्य पदक जीते हैं। थुलासिमथी मुरुगेसन और नितेश कुमार की जोड़ी फाइनल में पहुंचकर एक और पदक की उम्मीद जगा चुकी है। इन चार पदकों को जोड़ने पर भारत की संख्या 15 स्वर्ण, 22 रजत और 29 कांस्य सहित कुल 66 पदक हो जाती है। भारत फिलहाल पांचवें स्थान पर है। चौथे दिन अब तक भारत ने चार पदक अपने नाम किए हैं। सुर्वणा राज ने स्वर्ण, स्वाति चौधरी ने रजत, जबकि मनीषा रामदास-प्रमोद भगत और कृष्णा नागर-नित्या श्री की जोड़ियों ने कांस्य पदक जीते हैं। थुलासिमथी मुरुगेसन और नितेश कुमार की जोड़ी फाइनल में पहुंचकर एक और पदक की उम्मीद जगा चुकी है। इन चार पदकों को जोड़ने पर भारत की संख्या 15 स्वर्ण, 22 रजत और 29 कांस्य सहित कुल 66 पदक हो जाती है। भारत फिलहाल पांचवें स्थान पर है।

08:15 AM, 22-Oct-2026 एशियन पैरा गेम्स LIVE: कौन हैं सुर्वणा राज? सुर्वणा राज भारत की अनुभवी पैरा एथलीट हैं और व्हीलचेयर का इस्तेमाल करती हैं। वह तीन एशियन पैरा गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं और 2017 से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर रही हैं।



जनवरी 2026 में कैनबरा ट्रैक मीट में उन्होंने डिस्कस थ्रो में स्वर्ण और शॉट पुट में रजत पदक जीता था। इसके बाद दुबई वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री में भी उन्होंने कांस्य पदक हासिल किया।



खेल के अलावा सुर्वणा दिव्यांगजनों के अधिकारों और सुगम्यता के लिए भी काम करती हैं। वह भारत में 1,000 से अधिक सुगम्यता ऑडिट कर चुकी हैं और उन्हें 2015 में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सुर्वणा राज भारत की अनुभवी पैरा एथलीट हैं और व्हीलचेयर का इस्तेमाल करती हैं। वह तीन एशियन पैरा गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं और 2017 से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर रही हैं।जनवरी 2026 में कैनबरा ट्रैक मीट में उन्होंने डिस्कस थ्रो में स्वर्ण और शॉट पुट में रजत पदक जीता था। इसके बाद दुबई वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री में भी उन्होंने कांस्य पदक हासिल किया।खेल के अलावा सुर्वणा दिव्यांगजनों के अधिकारों और सुगम्यता के लिए भी काम करती हैं। वह भारत में 1,000 से अधिक सुगम्यता ऑडिट कर चुकी हैं और उन्हें 2015 में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

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08:14 AM, 22-Oct-2026 एशियन पैरा गेम्स LIVE: सुर्वणा राज ने जीता स्वर्ण पदक सुर्वणा राज ने महिला डिस्कस थ्रो एफ54 स्पर्धा में 15.66 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो करके स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने अपने पहले प्रयास में 13.68 मीटर की दूरी हासिल की, जबकि दूसरे प्रयास में 15.09 मीटर तक डिस्कस फेंका। इसके बाद पांचवें प्रयास में उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। ईरान की शाहिद हबीबी ने 15.45 मीटर के थ्रो के साथ रजत पदक जीता। वह सुर्वणा से महज 21 सेंटीमीटर पीछे रहीं। वियतनाम की गुयेन थी न्गोक थuy ने 14.65 मीटर के थ्रो के साथ कांस्य पदक अपने नाम किया।



सुर्वणा राज ने महिला डिस्कस थ्रो एफ54 स्पर्धा में 15.66 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो करके स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने अपने पहले प्रयास में 13.68 मीटर की दूरी हासिल की, जबकि दूसरे प्रयास में 15.09 मीटर तक डिस्कस फेंका। इसके बाद पांचवें प्रयास में उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। ईरान की शाहिद हबीबी ने 15.45 मीटर के थ्रो के साथ रजत पदक जीता। वह सुर्वणा से महज 21 सेंटीमीटर पीछे रहीं। वियतनाम की गुयेन थी न्गोक थuy ने 14.65 मीटर के थ्रो के साथ कांस्य पदक अपने नाम किया।

08:14 AM, 22-Oct-2026 एशियन पैरा गेम्स LIVE: स्वाति चौधरी ने रचा इतिहास भारतीय तीरंदाज स्वाति चौधरी ने महिला डब्ल्यू1 स्पर्धा में रजत पदक जीता। हालांकि, स्वर्ण पदक के मुकाबले में उन्हें चीन की सेन मेंगकान के खिलाफ 4-6 से हार का सामना करना पड़ा। स्वाति ने इस उपलब्धि के साथ एशियन पैरा गेम्स की महिला डब्ल्यू1 तीरंदाजी स्पर्धा में भारत के लिए पहला पदक जीतकर इतिहास रच दिया। नागोया में उनका प्रदर्शन भारतीय तीरंदाजी के लिए एक अहम उपलब्धि रहा।



भारतीय तीरंदाज स्वाति चौधरी ने महिला डब्ल्यू1 स्पर्धा में रजत पदक जीता। हालांकि, स्वर्ण पदक के मुकाबले में उन्हें चीन की सेन मेंगकान के खिलाफ 4-6 से हार का सामना करना पड़ा। स्वाति ने इस उपलब्धि के साथ एशियन पैरा गेम्स की महिला डब्ल्यू1 तीरंदाजी स्पर्धा में भारत के लिए पहला पदक जीतकर इतिहास रच दिया। नागोया में उनका प्रदर्शन भारतीय तीरंदाजी के लिए एक अहम उपलब्धि रहा।

08:13 AM, 22-Oct-2026 एशियन पैरा गेम्स LIVE: मनीषा-प्रमोद और कृष्णा-नित्या को कांस्य मिश्रित युगल एसएल3-एसयू5 वर्ग में मनीषा रामदास और प्रमोद भगत को कांस्य पदक मिला। भारतीय जोड़ी ने इंडोनेशिया की लेआनी रात्री ओक्टिला और हिकमत रामदानी के खिलाफ पहला गेम 21-16 से जीता, लेकिन अगले दो गेम 13-21, 17-21 से गंवा दिए। वहीं, मिश्रित युगल एसएच6 वर्ग में कृष्णा नागर और नित्या श्री सुमति सिवन की जोड़ी ने भी कांस्य पदक जीता। भारतीय जोड़ी को सेमीफाइनल में इंडोनेशिया की रीना मार्लीना और सुब्हान के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा।



मिश्रित युगल एसएल3-एसयू5 वर्ग में मनीषा रामदास और प्रमोद भगत को कांस्य पदक मिला। भारतीय जोड़ी ने इंडोनेशिया की लेआनी रात्री ओक्टिला और हिकमत रामदानी के खिलाफ पहला गेम 21-16 से जीता, लेकिन अगले दो गेम 13-21, 17-21 से गंवा दिए। वहीं, मिश्रित युगल एसएच6 वर्ग में कृष्णा नागर और नित्या श्री सुमति सिवन की जोड़ी ने भी कांस्य पदक जीता। भारतीय जोड़ी को सेमीफाइनल में इंडोनेशिया की रीना मार्लीना और सुब्हान के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा।

08:11 AM, 22-Oct-2026 एशियन पैरा गेम्स LIVE: थुलासिमथी-नितेश की जोड़ी फाइनल में पैरा बैडमिंटन के मिश्रित युगल एसएल3-एसयू5 वर्ग में थुलासिमथी मुरुगेसन और नितेश कुमार की जोड़ी ने फाइनल में जगह बना ली। भारतीय जोड़ी ने चीन के ली मिंगपान और शियाओ जुक्सियान को तीन गेम तक चले मुकाबले में 21-19, 14-21, 21-17 से हराया। भारतीय जोड़ी ने दूसरा गेम गंवाने के बाद शानदार वापसी की और निर्णायक गेम जीतकर स्वर्ण पदक की उम्मीदें बरकरार रखीं। पैरा बैडमिंटन के मिश्रित युगल एसएल3-एसयू5 वर्ग में थुलासिमथी मुरुगेसन और नितेश कुमार की जोड़ी ने फाइनल में जगह बना ली। भारतीय जोड़ी ने चीन के ली मिंगपान और शियाओ जुक्सियान को तीन गेम तक चले मुकाबले में 21-19, 14-21, 21-17 से हराया। भारतीय जोड़ी ने दूसरा गेम गंवाने के बाद शानदार वापसी की और निर्णायक गेम जीतकर स्वर्ण पदक की उम्मीदें बरकरार रखीं।

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08:10 AM, 22-Oct-2026 एशियन पैरा गेम्स LIVE: आज चौथा दिन एशियन पैरा गेम्स 2026 में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। जापान के आइची-नागोया में गुरुवार को प्रतियोगिता के चौथे दिन भारतीय खिलाड़ियों ने पदकों की संख्या में इजाफा किया। सुर्वणा राज ने महिला डिस्कस थ्रो एफ54 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर भारत को दिन का पहला गोल्ड दिलाया। वहीं, तीरंदाज स्वाति चौधरी ने महिला डब्ल्यू1 स्पर्धा में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया। पैरा बैडमिंटन में भी भारतीय खिलाड़ियों ने दो कांस्य पदक अपने नाम किए, जबकि थुलासिमथी मुरुगेसन और नितेश कुमार की जोड़ी ने फाइनल में जगह बनाई।