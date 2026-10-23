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एशियन पैरा गेम्स LIVE: हनी-संदीप ने विश्व रिकॉर्ड के साथ जीता गोल्ड; भारत के अब तक 101 पदक, इनमें 26 स्वर्ण
एशियन पैरा गेम्स 2026 के पांचवें दिन भारत ने शानदार प्रदर्शन किया। नितेश कुमार, नवीन शिवकुमार और हरविंदर सिंह-संदीप विजय ने स्वर्ण पदक जीते, जबकि संदीप कुमार ने 400 मीटर टी64 में विश्व रिकॉर्ड बनाया। भारत ने बैडमिंटन, तीरंदाजी और एथलेटिक्स में कई पदक अपने नाम किए और कुल पदकों की संख्या 100 के पार पहुंचा दी है।
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एशियन पैरा गेम्स LIVE: आज अब तक कितने पदक?भारत ने पुरुष भाला फेंक F37/38 में एक स्वर्ण, पुरुष रिकर्व युगल तीरंदाजी में एक स्वर्ण, पुरुष एकल एसएल3 और एसएल4 बैडमिंटन में दो स्वर्ण, पुरुष 400 मीटर टी64 में एक स्वर्ण और एक कांस्य, पुरुष 1500 मीटर टी46 में एक रजत, महिला लंबी कूद टी46 में एक रजत, महिला रिकर्व युगल तीरंदाजी में एक रजत और महिला एकल एसएच6 बैडमिंटन में एक रजत पदक जीता है। यानी भारत के खाते में आज पांच स्वर्ण, चार रजत और एक कांस्य, कुल 10 पदक दर्ज हैं। आज के पदकों से भारत के स्वर्ण पदकों की संख्या 26 हो गई है।
एशियन पैरा गेम्स 2026 की पदक तालिका में भारत चौथे स्थान पर है। भारत ने अब तक 26 स्वर्ण, 32 रजत और 43 कांस्य सहित कुल 101 पदक जीते हैं। चीन पहले, जापान दूसरे और उज्बेकिस्तान तीसरे स्थान पर है। भारत के खेलवार प्रदर्शन की बात करें तो पैरा एथलेटिक्स में सर्वाधिक 57 पदक (20 स्वर्ण, 18 रजत, 19 कांस्य), पैरा बैडमिंटन में 13 (2 स्वर्ण, 3 रजत, 8 कांस्य), पैरा तैराकी में 10 (3 रजत, 7 कांस्य), पैरा टेबल टेनिस में सात (सभी कांस्य), पैरा तीरंदाजी में छह (3 स्वर्ण, 3 रजत), पैरा शूटिंग में चार (1 स्वर्ण, 2 रजत, 1 कांस्य), पैरा जूडो में दो (1 रजत, 1 कांस्य) और पैरा पावरलिफ्टिंग में दो रजत पदक शामिल हैं।
मौजूदा पदक तालिका
|
रैंक
|
देश
|
स्वर्ण
|
रजत
|
कांस्य
|
कुल पदक
|
1
|
चीन
|
162
|
86
|
92
|
340
|
2
|
जापान
|
45
|
49
|
52
|
146
|
3
|
उज्बेकिस्तान
|
40
|
41
|
43
|
124
|
4
|
भारत
|
26
|
32
|
43
|
101
भारत का खेलवार प्रदर्शन
|
खेल
|
स्वर्ण
|
रजत
|
कांस्य
|
कुल पदक
|
पैरा तीरंदाजी
|
3
|
3
|
0
|
6
|
पैरा एथलेटिक्स
|
20
|
18
|
19
|
57
|
पैरा बैडमिंटन
|
2
|
3
|
8
|
13
|
पैरा जूडो
|
0
|
1
|
1
|
2
|
पैरा पावरलिफ्टिंग
|
0
|
2
|
0
|
2
|
पैरा तैराकी
|
0
|
3
|
7
|
10
|
पैरा टेबल टेनिस
|
0
|
0
|
7
|
7
|
पैरा शूटिंग
|
1
|
2
|
1
|
4
|
कुल
|
26
|
32
|
43
|
101
एशियन पैरा गेम्स LIVE: जेवलिन थ्रो में हनी ने विश्व रिकॉर्ड के साथ जीता स्वर्णभारत के हनी ने एशियन पैरा गेम्स 2026 में पुरुषों की भाला फेंक एफ37/38 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। उन्होंने 60.49 मीटर की दूरी तक भाला फेंककर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले उन्होंने पांचवें प्रयास में 59.72 मीटर का थ्रो किया था। इस स्वर्ण पदक के साथ भारत के कुल पदकों की संख्या 101 हो गई।
एशियन पैरा गेम्स LIVE: आज अब तक कितने पदक?भारत ने पुरुष रिकर्व युगल तीरंदाजी में एक स्वर्ण, पुरुष एकल एसएल3 और एसएल4 बैडमिंटन में दो स्वर्ण, पुरुष 400 मीटर टी64 में एक स्वर्ण और एक कांस्य, पुरुष 1500 मीटर टी46 में एक रजत, महिला लंबी कूद टी46 में एक रजत, महिला रिकर्व युगल तीरंदाजी में एक रजत और महिला एकल एसएच6 बैडमिंटन में एक रजत पदक जीता है। यानी भारत के खाते में आज चार स्वर्ण, चार रजत और एक कांस्य, कुल नौ पदक दर्ज हैं। नवीन शिवकुमार के स्वर्ण के बाद भारत के स्वर्ण पदकों की संख्या 25 हो गई है।
एशियन पैरा गेम्स 2026 की पदक तालिका में भारत चौथे स्थान पर है। भारत ने अब तक 25 स्वर्ण, 32 रजत और 43 कांस्य सहित कुल 100 पदक जीते हैं। चीन 159 स्वर्ण समेत 331 पदकों के साथ पहले, जापान 45 स्वर्ण समेत 145 पदकों के साथ दूसरे और उज्बेकिस्तान 39 स्वर्ण समेत 122 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर है। भारत के खेलवार प्रदर्शन की बात करें तो पैरा एथलेटिक्स में सर्वाधिक 56 पदक (19 स्वर्ण, 18 रजत, 19 कांस्य), पैरा बैडमिंटन में 13 (2 स्वर्ण, 3 रजत, 8 कांस्य), पैरा तैराकी में 10 (3 रजत, 7 कांस्य), पैरा टेबल टेनिस में सात (सभी कांस्य), पैरा तीरंदाजी में छह (3 स्वर्ण, 3 रजत), पैरा शूटिंग में चार (1 स्वर्ण, 2 रजत, 1 कांस्य), पैरा जूडो में दो (1 रजत, 1 कांस्य) और पैरा पावरलिफ्टिंग में दो रजत पदक शामिल हैं।
मौजूदा पदक तालिका
|
रैंक
|
देश
|
स्वर्ण
|
रजत
|
कांस्य
|
कुल पदक
|
1
|
चीन
|
159
|
82
|
90
|
331
|
2
|
जापान
|
45
|
48
|
52
|
145
|
3
|
उज्बेकिस्तान
|
39
|
41
|
42
|
122
|
4
|
भारत
|
25
|
32
|
43
|
100
भारत का खेलवार प्रदर्शन
|
खेल
|
स्वर्ण
|
रजत
|
कांस्य
|
कुल पदक
|
पैरा तीरंदाजी
|
3
|
3
|
0
|
6
|
पैरा एथलेटिक्स
|
19
|
18
|
19
|
56
|
पैरा बैडमिंटन
|
2
|
3
|
8
|
13
|
पैरा जूडो
|
0
|
1
|
1
|
2
|
पैरा पावरलिफ्टिंग
|
0
|
2
|
0
|
2
|
पैरा तैराकी
|
0
|
3
|
7
|
10
|
पैरा टेबल टेनिस
|
0
|
0
|
7
|
7
|
पैरा शूटिंग
|
1
|
2
|
1
|
4
|
कुल
|
25
|
32
|
43
|
100