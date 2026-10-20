एशियन पैरा गेम्स LIVE: दीप्ति जीवांजी का स्वर्णिम प्रदर्शन, शीतल देवी ने रचा इतिहास; फिर बनाया विश्व रिकॉर्ड

08:53 AM, 20-Oct-2026 एशियन पैरा गेम्स LIVE: एशियन पैरा गेम्स 2026 में भारत के इन खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों की सूची इस तरह है। 1. पैरा एथलेटिक्स — 10 पदक पदक खिलाड़ी स्पर्धा स्वर्ण निषाद कुमार पुरुष लंबी कूद T47 स्वर्ण रिंकू हुड्डा पुरुष भाला फेंक F46 स्वर्ण सौम्या महिला 1500 मीटर T12/T13 स्वर्ण दीप्ति जीवांजी महिला 400 मीटर T20 रजत अजीत सिंह यादव पुरुष भाला फेंक F46 रजत राधा वेंकटेश महिला 1500 मीटर T12/T13 रजत प्रदीप कुमार पुरुष भाला फेंक F53/F54 कांस्य रवन्नी वलासनैनी महिला 1500 मीटर T11 कांस्य आयुष वर्मा पुरुष भाला फेंक F53/F54 कांस्य प्रवीण शर्मा पुरुष गोला फेंक F11

2. पैरा जूडो — 2 पदक पदक खिलाड़ी स्पर्धा रजत कोकिला महिला J2, 52 किग्रा कांस्य कपिल परमार पुरुष J1, 70 किग्रा

3. पैरा तैराकी — 1 पदक पदक खिलाड़ी स्पर्धा रजत रवि कार्तिक बुधिगिना पुरुष 100 मीटर फ्रीस्टाइल S13

4. पैरा टेबल टेनिस — 4 पदक पदक खिलाड़ी स्पर्धा कांस्य भाविना पटेल महिला एकल, क्लास 4-5 कांस्य सोनलबेन पटेल महिला एकल, क्लास 3 कांस्य रवि बेबी सहाना महिला एकल, क्लास 9 कांस्य प्राची पांडे महिला एकल, क्लास 6 2. पैरा जूडो — 2 पदक3. पैरा तैराकी — 1 पदक4. पैरा टेबल टेनिस — 4 पदक 5. पैरा शूटिंग — 2 पदक पदक खिलाड़ी स्पर्धा स्वर्ण मोना अग्रवाल महिला 10 मीटर एयर राइफल SH1 रजत अवनी लेखरा महिला 10 मीटर एयर राइफल SH1

08:51 AM, 20-Oct-2026 एशियन पैरा गेम्स 2026 LIVE: भारत की पदक तालिका खेल स्वर्ण रजत कांस्य कुल पदक पैरा एथलेटिक्स 4 3 3 10 पैरा जूडो 0 1 1 2 पैरा तैराकी 0 1 0 1 पैरा टेबल टेनिस 0 0 4 4 पैरा शूटिंग 1 1 0 2 भारत का कुल 5 6 8 19

विज्ञापन

08:40 AM, 20-Oct-2026 एशियन पैरा गेम्स LIVE: पैरा टेबल टेनिस में प्राची पांडे ने जीता कांस्य पदक एशियन पैरा गेम्स 2026 में भारत की पदक तालिका में एक और कांस्य पदक जुड़ गया है। प्राची पांडे ने महिला एकल क्लास 6 पैरा टेबल टेनिस स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। सेमीफाइनल में प्राची को इराक की अल-दय्येनी नजला के खिलाफ 0-3 से हार का सामना करना पड़ा। इराकी खिलाड़ी ने 11-9, 11-2, 11-8 से मुकाबला जीतकर फाइनल में जगह बनाई। प्राची ने पहले गेम में कड़ी टक्कर दी, लेकिन अगले दो गेम में उनकी प्रतिद्वंद्वी ने बेहतर खेल दिखाते हुए मुकाबला अपने नाम कर लिया। हालांकि, सेमीफाइनल तक पहुंचने के साथ ही प्राची ने भारत के लिए कांस्य पदक पक्का कर लिया।



एशियन पैरा गेम्स 2026 में भारत की पदक तालिका में एक और कांस्य पदक जुड़ गया है। प्राची पांडे ने महिला एकल क्लास 6 पैरा टेबल टेनिस स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। सेमीफाइनल में प्राची को इराक की अल-दय्येनी नजला के खिलाफ 0-3 से हार का सामना करना पड़ा। इराकी खिलाड़ी ने 11-9, 11-2, 11-8 से मुकाबला जीतकर फाइनल में जगह बनाई। प्राची ने पहले गेम में कड़ी टक्कर दी, लेकिन अगले दो गेम में उनकी प्रतिद्वंद्वी ने बेहतर खेल दिखाते हुए मुकाबला अपने नाम कर लिया। हालांकि, सेमीफाइनल तक पहुंचने के साथ ही प्राची ने भारत के लिए कांस्य पदक पक्का कर लिया।

08:16 AM, 20-Oct-2026 एशियन पैरा गेम्स LIVE: पैरा टेबल टेनिस में रवि बेबी सहाना ने जीता कांस्य पदक एशियन पैरा गेम्स 2026 में भारत को पैरा टेबल टेनिस में एक और पदक मिला है। रवि बेबी सहाना ने महिला एकल क्लास 9 स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। सेमीफाइनल में उन्हें चीन की माओ जिंगडियान के खिलाफ 0-3 से हार का सामना करना पड़ा। चीनी खिलाड़ी ने यह मुकाबला 11-8, 11-2, 11-4 से जीता। हालांकि, सेमीफाइनल तक पहुंचने के कारण रवि बेबी सहाना का कांस्य पदक पक्का हो गया। इस तरह नागोया में भारतीय खिलाड़ी ने एक और पदक जीतकर देश की पदक तालिका में इजाफा किया।



एशियन पैरा गेम्स 2026 में भारत को पैरा टेबल टेनिस में एक और पदक मिला है। रवि बेबी सहाना ने महिला एकल क्लास 9 स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। सेमीफाइनल में उन्हें चीन की माओ जिंगडियान के खिलाफ 0-3 से हार का सामना करना पड़ा। चीनी खिलाड़ी ने यह मुकाबला 11-8, 11-2, 11-4 से जीता। हालांकि, सेमीफाइनल तक पहुंचने के कारण रवि बेबी सहाना का कांस्य पदक पक्का हो गया। इस तरह नागोया में भारतीय खिलाड़ी ने एक और पदक जीतकर देश की पदक तालिका में इजाफा किया।

08:15 AM, 20-Oct-2026 एशियन पैरा गेम्स LIVE: पैरा टेबल टेनिस में सोनलबेन पटेल ने जीता कांस्य पदक भारत की खेलो इंडिया खिलाड़ी सोनलबेन पटेल ने महिला एकल क्लास 3 पैरा टेबल टेनिस स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। फाइनल में उन्हें दक्षिण कोरिया की यून जियू के खिलाफ 0-3 से हार का सामना करना पड़ा। कोरियाई खिलाड़ी ने 11-7, 11-5, 11-6 से मुकाबला जीतकर स्वर्ण पदक हासिल किया। हालांकि, सोनलबेन को फाइनल में हार मिली, लेकिन वह नागोया से कांस्य पदक लेकर लौटेंगी। उनके इस प्रदर्शन से एशियन पैरा गेम्स 2026 में भारत की पदक तालिका में एक और पदक जुड़ गया।



भारत की खेलो इंडिया खिलाड़ी सोनलबेन पटेल ने महिला एकल क्लास 3 पैरा टेबल टेनिस स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। फाइनल में उन्हें दक्षिण कोरिया की यून जियू के खिलाफ 0-3 से हार का सामना करना पड़ा। कोरियाई खिलाड़ी ने 11-7, 11-5, 11-6 से मुकाबला जीतकर स्वर्ण पदक हासिल किया। हालांकि, सोनलबेन को फाइनल में हार मिली, लेकिन वह नागोया से कांस्य पदक लेकर लौटेंगी। उनके इस प्रदर्शन से एशियन पैरा गेम्स 2026 में भारत की पदक तालिका में एक और पदक जुड़ गया।

08:14 AM, 20-Oct-2026 एशियन पैरा गेम्स LIVE: कौन हैं दीप्ति जीवांजी, भारत की स्वर्णिम बेटी? दीप्ति जीवांजी महज 15 साल की थीं, जब भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) के कोच एन. रमेश की नजर तेलंगाना में आयोजित राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में उन पर पड़ी। इसके बाद उन्होंने एक प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ी से विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाने वाली पैरा एथलीट तक का सफर तय किया। दीप्ति ने 2023 एशियन पैरा गेम्स में स्वर्ण पदक जीता था। इसके बाद 2024 में उन्होंने 55.07 सेकंड का विश्व रिकॉर्ड बनाकर विश्व चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। उन्होंने पेरिस पैरालंपिक में भी कांस्य पदक जीता।



अब दीप्ति ने एक बार फिर एशियन पैरा गेम्स में स्वर्णिम सफलता हासिल की है। उन्होंने मंगलवार को महिला 400 मीटर टी20 फाइनल में 56.36 सेकंड का समय निकालकर स्वर्ण पदक जीता। उनके इस प्रदर्शन से मंगलवार को भारत के स्वर्ण पदकों का खाता खुला।



दीप्ति जीवांजी महज 15 साल की थीं, जब भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) के कोच एन. रमेश की नजर तेलंगाना में आयोजित राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में उन पर पड़ी। इसके बाद उन्होंने एक प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ी से विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाने वाली पैरा एथलीट तक का सफर तय किया। दीप्ति ने 2023 एशियन पैरा गेम्स में स्वर्ण पदक जीता था। इसके बाद 2024 में उन्होंने 55.07 सेकंड का विश्व रिकॉर्ड बनाकर विश्व चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। उन्होंने पेरिस पैरालंपिक में भी कांस्य पदक जीता।अब दीप्ति ने एक बार फिर एशियन पैरा गेम्स में स्वर्णिम सफलता हासिल की है। उन्होंने मंगलवार को महिला 400 मीटर टी20 फाइनल में 56.36 सेकंड का समय निकालकर स्वर्ण पदक जीता। उनके इस प्रदर्शन से मंगलवार को भारत के स्वर्ण पदकों का खाता खुला।

विज्ञापन

विज्ञापन

08:14 AM, 20-Oct-2026 एशियन पैरा गेम्स LIVE: पैरा एथलेटिक्स में भाला फेंक में भारत को रजत और कांस्य भारत ने पुरुषों की भाला फेंक एफ53/एफ54 स्पर्धा के फाइनल में दो पदक अपने नाम किए। प्रदीप कुमार ने रजत और आयुष वर्मा ने कांस्य पदक जीतकर भारतीय पदक तालिका में इजाफा किया। प्रदीप ने एफ54 वर्ग में 27.45 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो करते हुए दूसरा स्थान हासिल किया। वहीं, आयुष ने एफ53 वर्ग में 17.88 मीटर के थ्रो के साथ तीसरा स्थान हासिल कर कांस्य पदक जीता। ईरान के इरफान बोंडोरी ने 30.24 मीटर के थ्रो के साथ ओवरऑल स्टैंडिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया। हालांकि, इस फाइनल में भारत के दो खिलाड़ियों ने पोडियम पर जगह बनाकर देश को दोहरी सफलता दिलाई।



भारत ने पुरुषों की भाला फेंक एफ53/एफ54 स्पर्धा के फाइनल में दो पदक अपने नाम किए। प्रदीप कुमार ने रजत और आयुष वर्मा ने कांस्य पदक जीतकर भारतीय पदक तालिका में इजाफा किया। प्रदीप ने एफ54 वर्ग में 27.45 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो करते हुए दूसरा स्थान हासिल किया। वहीं, आयुष ने एफ53 वर्ग में 17.88 मीटर के थ्रो के साथ तीसरा स्थान हासिल कर कांस्य पदक जीता। ईरान के इरफान बोंडोरी ने 30.24 मीटर के थ्रो के साथ ओवरऑल स्टैंडिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया। हालांकि, इस फाइनल में भारत के दो खिलाड़ियों ने पोडियम पर जगह बनाकर देश को दोहरी सफलता दिलाई।

08:12 AM, 20-Oct-2026 एशियन पैरा गेम्स LIVE: पैरा एथलेटिक्स में दीप्ति जीवांजी ने 400 मीटर में जीता स्वर्ण दीप्ति जीवांजी ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने नाम एक और स्वर्ण पदक कर लिया। भारतीय धाविका ने महिला 400 मीटर टी20 फाइनल में 56.36 सेकंड का समय निकालकर पहला स्थान हासिल किया। दीप्ति ने रजत पदक जीतने वाली जापान की नीना कन्नो को दो सेकंड से भी अधिक के अंतर से पीछे छोड़ा। कन्नो ने 58.92 सेकंड के समय के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। दीप्ति ने इससे पहले हीट में 57.57 सेकंड का समय निकालकर एशियन पैरा गेम्स का नया रिकॉर्ड बनाया था। हालांकि, फाइनल में उन्होंने अपने प्रदर्शन में और सुधार किया और 56.36 सेकंड के समय के साथ स्वर्ण पदक जीत लिया।



दीप्ति जीवांजी ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने नाम एक और स्वर्ण पदक कर लिया। भारतीय धाविका ने महिला 400 मीटर टी20 फाइनल में 56.36 सेकंड का समय निकालकर पहला स्थान हासिल किया। दीप्ति ने रजत पदक जीतने वाली जापान की नीना कन्नो को दो सेकंड से भी अधिक के अंतर से पीछे छोड़ा। कन्नो ने 58.92 सेकंड के समय के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। दीप्ति ने इससे पहले हीट में 57.57 सेकंड का समय निकालकर एशियन पैरा गेम्स का नया रिकॉर्ड बनाया था। हालांकि, फाइनल में उन्होंने अपने प्रदर्शन में और सुधार किया और 56.36 सेकंड के समय के साथ स्वर्ण पदक जीत लिया।

08:12 AM, 20-Oct-2026 एशियन पैरा गेम्स LIVE: पैरा टेबल टेनिस में भाविना पटेल ने पक्का किया कांस्य पदक भारत की भाविना पटेल ने महिला एकल क्लास 4-5 पैरा टेबल टेनिस स्पर्धा में कांस्य पदक पक्का कर लिया है। हालांकि, सेमीफाइनल में उन्हें चीन की झांग बियान के खिलाफ 0-3 से हार का सामना करना पड़ा। चीनी खिलाड़ी ने 11-7, 11-5, 11-7 से मुकाबला अपने नाम किया। इस हार के साथ भाविना की फाइनल में पहुंचने की उम्मीद टूट गई, लेकिन उन्होंने भारत के लिए एक पदक सुनिश्चित कर लिया।



भाविना ने क्वार्टर फाइनल में चीन की मियाओ झांग को 3-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी और अपना पदक पक्का किया था। टोक्यो पैरालंपिक की रजत पदक विजेता भाविना ने एशियन पैरा गेम्स में एक और पदक अपने नाम किया।



भारत की भाविना पटेल ने महिला एकल क्लास 4-5 पैरा टेबल टेनिस स्पर्धा में कांस्य पदक पक्का कर लिया है। हालांकि, सेमीफाइनल में उन्हें चीन की झांग बियान के खिलाफ 0-3 से हार का सामना करना पड़ा। चीनी खिलाड़ी ने 11-7, 11-5, 11-7 से मुकाबला अपने नाम किया। इस हार के साथ भाविना की फाइनल में पहुंचने की उम्मीद टूट गई, लेकिन उन्होंने भारत के लिए एक पदक सुनिश्चित कर लिया।भाविना ने क्वार्टर फाइनल में चीन की मियाओ झांग को 3-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी और अपना पदक पक्का किया था। टोक्यो पैरालंपिक की रजत पदक विजेता भाविना ने एशियन पैरा गेम्स में एक और पदक अपने नाम किया।